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मोबाइल पर बात होते ही इंतजार करती रही पत्नी, ग्वालियर में रात 12.30 बजे मिली पति की लाश

road accident in lakshmiganj : ग्वालियर में वाहन दुर्घटनाओं में इजाफा, टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत, तेज रफ़्तार से हुआ हादसा
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ग्वालियर

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deepak deewan

Aug 14, 2026

ग्वालियर के लक्ष्मीगंज में सडक हादसे में खोया पति

ग्वालियर के लक्ष्मीगंज में सडक हादसे में खोया पति- demo pic

gwalior accident : ग्वालियर में वाहन दुर्घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। ज्यादातर हादसे तेज रफ़्तार के कारण हो रहे हैं जोकि जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे ही एक हादसे में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। दोस्तों के साथ घूमकर घर लौट रहे एक युवक की वाहन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में देर रात यह हादसा हुआ। खास बात यह है कि युवक ने पत्नी को मोबाइल पर कुछ ही देर में लौटने की बात कही थी। वह बेचारी पति की राह देख रही थी कि उनकी मौत की खबर आ गई।

हादसा लक्ष्मीगंज में राजकुमार परिहार निवासी राजा गैस गोदाम के साथ हुआ। पुलिस के मुताबिक राजकुमार रात के वक्त घर लौट रहे थे। नेहरू पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। उसमें राजकुमार गंभीर रूप से जख्मी हुए और उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत भाग गया। उसे तलाशा जा रहा है।

कुछ ही देर में मौके पर ही दम तोड़ दिया

दोस्तों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की तेज रफ़्तार से टक्कर हुई जिससे राजकुमार की मौत हुई। इस प्रकार रफ ड्राइविंग ने उसकी जान ले ली। राजकुमार परिहार राजा गैस गोदाम के पास रहते थे। वे दोस्तों के साथ घूमने के बाद घर लौट रहे थे। नेहरू पेट्रोल पंप के पास सामने से आए तेज रफ्तार वाहन ने राजकुमार परिहार को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण टक्कर से वे गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही देर में मौके पर ही दम तोड़ दिया।

रात करीब 12:30 बजे पत्नी को दी हादसे की खबर

पुलिस ने राजकुमार परिहार की पत्नी पूनम परिहार को रात करीब 12.30 हादसे की खबर दी। परिजन अस्पताल पहुंचे तो राजकुमार का शव मिला। पत्नी पूनम से हादसे के कुछ ही देर पहले राजकुमार ने मोबाइल पर बात की थी। जल्द ही घर लौटने को कहा था। पति के लौटने का इंतजार करती पूनम को पुलिस ने दुखद खबर दी।

जनकगंज थाना प्रभारी अतुल सोलंकी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक राजकुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पत्नी पूनम की शिकायत पर जनकगंज थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

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Updated on:

14 Aug 2026 09:25 am

Published on:

14 Aug 2026 09:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मोबाइल पर बात होते ही इंतजार करती रही पत्नी, ग्वालियर में रात 12.30 बजे मिली पति की लाश

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