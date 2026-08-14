मोबाइल पर बात होते ही इंतजार करती रही पत्नी, ग्वालियर में रात 12.30 बजे मिली पति की लाश

gwalior accident : ग्वालियर में वाहन दुर्घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। ज्यादातर हादसे तेज रफ़्तार के कारण हो रहे हैं जोकि जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे ही एक हादसे में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। दोस्तों के साथ घूमकर घर लौट रहे एक युवक की वाहन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में देर रात यह हादसा हुआ। खास बात यह है कि युवक ने पत्नी को मोबाइल पर कुछ ही देर में लौटने की बात कही थी। वह बेचारी पति की राह देख रही थी कि उनकी मौत की खबर आ गई।