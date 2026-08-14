एमपी में 1441 सड़कों की उघड़ेगी हकीकत, ट्रक में भरकर ग्वालियर हाईकोर्ट पहुंचाई फाइलें

gwalior एमपी के ग्वालियर हाईकोर्ट में गुरुवार को अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। यहां 1441 सड़कों की फाइलें ट्रक में भर लाई गईं। ग्वालियर हाईकोर्ट में शहर की जर्जर, उधड़ी और जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों के मुद्दे पर चल रही जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह नजारा दिखाई दिया। ग्वालियर नगर निगम, शहर की बीते पांच वर्षों (1 जनवरी 2021 से 11 अगस्त 2026 तक) में खर्च किए गए 310.77 करोड़ रुपए के निर्माण और मरम्मत का रिकॉर्ड पेश करने हाईकोर्ट पहुंचा। दस्तावेज इतने अधिक थे कि नगर निगम को फाइलों का ढेर लाने के लिए मदाखलत शाखा का मिनी ट्रक लगाना पड़ा।