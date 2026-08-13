13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

ग्वालियर में जल-संकट, कई वार्डों में पानी नहीं, मेंटेनेंस कंपनी पर 50 लाख की पेनल्टी लगाई

शहर में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई लागू होने के बावजूद कई वार्डों में जनता को पर्याप्त पानी नहीं मिला। इससे उपजे जन-आक्रोश पर नगर निगम ने पेयजल पाइपलाइनों के संधारण में लापरवाही और अनुबंध के मुताबिक पर्याप्त कर्मचारी न लगाने पर निगमायुक्त संघ प्रिय ने मेंटेनेंस कंपनी मैसर्स विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया पर 50 लाख रुपये की पेनल्टी ठोक दी है। निगम ने यह राशि कंपनी के वर्तमान भुगतान से रोक ली है।
less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Aug 13, 2026

crisis

tighra dam

ग्वालियर. शहर में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई लागू होने के बावजूद कई वार्डों में जनता को पर्याप्त पानी नहीं मिला। इससे उपजे जन-आक्रोश पर नगर निगम ने पेयजल पाइपलाइनों के संधारण में लापरवाही और अनुबंध के मुताबिक पर्याप्त कर्मचारी न लगाने पर निगमायुक्त संघ प्रिय ने मेंटेनेंस कंपनी मैसर्स विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया पर 50 लाख रुपये की पेनल्टी ठोक दी है। निगम ने यह राशि कंपनी के वर्तमान भुगतान से रोक ली है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में सुधार न होने पर यह राशि राजसात कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। पीएचई के अधीक्षण यंत्री एसएल बाथम ने बताया कि कंपनी ने अमृत योजना-1.0 के तहत वर्ष 2017 में अनुबंध कर शहर में 915 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइपलाइन का जाल बिछाया था। शर्तों के मुताबिक अगले 5 वर्षों तक इन पाइपलाइनों का संचालन और संधारण भी इसी कंपनी को करना था। लेकिन समीक्षा में सामने आया कि कंपनी ने फील्ड में पर्याप्त प्लंबर और कर्मचारी ही तैनात नहीं किए, जिससे वार्ड 34 (रामबाग कॉलोनी, पारदी मोहल्ला), वार्ड 40 (भूरे बाबा की बस्ती, फुट मार्केट) और वार्ड 33 में हफ्तों तक पानी का संकट बना रहा।

लीकेज 24 घंटे में ठीक हों, अवैध धुलाई सेंटरों पर कसेगा शिकंजा

पेयजल व सीवर व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेते हुए निगमायुक्त ने सभी कार्यपालन व सहायक यंत्रियों को एसी कमरों से बाहर निकलकर फील्ड में उतरने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि शहर में कहीं भी पाइपलाइन लीकेज की सूचना मिले, तो उसे हर हाल में 24 घंटे के भीतर ठीक किया जाए। इसके अलावा, पीने के पानी की बर्बादी करने वाले शिंदे की छावनी, हजीरा और बहोड़ापुर में संचालित हो रहे अवैध कमर्शियल व्हीकल वाशिंग सेंटरों (गाड़ी धुलाई सेंटरों) को तुरंत बंद कराकर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Aug 2026 06:13 pm

Published on:

13 Aug 2026 06:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर में जल-संकट, कई वार्डों में पानी नहीं, मेंटेनेंस कंपनी पर 50 लाख की पेनल्टी लगाई

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gwalior… विश्व अंगदान दिवस… अंधेरे में उजाले की आस, पर नेत्रदान की राह सूनी, इस साल मिले सिर्फ चार डोनर

World Organ Donation Day
ग्वालियर

Gwalior news: ‘हिंदी के लिए 9 दबाएं…’ बोलकर खाली हो गया अकाउंट, आप भी रहें सावधान

Cyber ​​fraud: खाते से निकाले 2.30 लाख रुपए (Photo Source - AI)
ग्वालियर

ठगी का पैसा विड्राल करने में पहचानी गई साइबर ठगों की टीम-बी

क्यूएटीएम सर्वर से खुली पोल
ग्वालियर

Gwalior News : बिखरा परिवार फिर एक हुआ, पत्नी ने गलती मानी तो पति ने भी भुलाए सारे विवाद

Family Reunite
ग्वालियर

Gwalior News: राज्य सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप दूसरा दिन, लविन की शानदार वापसी से क्वालिफिकेशन में छाए मुकाबले

state senior badminton championship
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.