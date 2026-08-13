Gwalior news: ‘हिंदी के लिए 9 दबाएं…’ बोलकर खाली हो गया अकाउंट, आप भी रहें सावधान

Gwalior news: साइबर ठग अब आईवीआर कॉल को ठगी का जरिया बना रहे हैं। एमपी के ग्वालियर शहर में दो अलग-अलग मामलों में ठगों ने एक व्यक्ति को फोन पर हिंदी सुनने के लिए 9 दबाने को कहा और दूसरे को इंस्टाग्राम पर एप डाउनलोड करने का झांसा दिया। इसके बाद दोनों के बैंक खातों से कुल 2.30 लाख रुपए निकाल लिए। महलगांव, विश्वविद्यालय निवासी जाकिर हुसैन खान 51 ने शिकायत में बताया, वह लक्ष्मीगंज मंडी स्थित खादी भंडार में कर्मचारी है। 22 जुलाई की सुबह उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉलर आइडी पर एसबीआइ लिखा दिखाई दे रहा था। इसलिए फोन रिसीव किया उसके बाद कंप्यूटराइज्ड आवाज में अंग्रेजी में कहा गया हिंदी में सुनने के लिए 9 दबाएं।