gwalior : पुलिस और बिजली विभाग को ‘ऑक्सीजन’ चाहिए: सिलेंडर लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंचा विद्युतकर्मी का बेटा

विद्युत दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पिता को चार महीने बाद भी न्याय नहीं मिलने से नाराज बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर एसएसपी कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचा। युवक का आरोप है कि बिजली विभाग के पांच अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही से उसके पिता हादसे का शिकार हुए। चार महीने से एफआइआर दर्ज कराने के लिए थाने और पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। विरोध के अनोखे तरीके में युवक ने कहा कि पुलिस और बिजली विभाग को ‘ऑक्सीजन’ की जरूरत है, इसलिए वह सिलेंडर लेकर आया है। पिता का अब भी इलाज चल रहा है और परिवार लाखों रुपए खर्च कर चुका है।

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