प्रशांत कुमार शर्मा प्रशांत कुमार शर्मा वर्ष 2000 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्ष 2013 से पत्रिका समूह के साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले वे दैनिक भास्कर और नईदुनिया जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में प्रशांत कुमार शर्मा पत्रिका के सिटी डेस्क और सेंट्रल डेस्क के साथ सहयोग कर रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 26 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने रिपोर्टिंग, डेस्क और समाचार संपादन से जुड़े विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। वे पाठकों तक तथ्यपरक, विश्वसनीय और उपयोगी खबरें पहुंचाने के लिए लगातार सक्रिय हैं।