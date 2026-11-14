शरद पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का डर! दूसरे गुट को सता रही चिंता, NCP के विलय में कहां फंसा पेच?

सुनेत्रा पवार और शरद पवार (Photo: IANS/File)
NCP Merger: महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पिछले एक सप्ताह से इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दो दिवसीय पुणे दौरे ने इन चर्चाओं को एक बार फिर हवा दे दी है। हालांकि, दोनों गुटों की ओर से विलय को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अंदरखाने कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने की चर्चा है। इनमें सबसे बड़ा सवाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और राजनीतिक नियंत्रण को लेकर बताया जा रहा है।
राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यदि शरद पवार और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट एक साथ आते हैं, तो पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी? यही सवाल विलय की राह में सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है।
बताया जा रहा है कि यदि विलय के बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद शरद पवार को मिलता है, तो दूसरे गुट के नेताओं का पार्टी पर राजनीतिक नियंत्रण कमजोर पड़ सकता है। ऐसे में विलय से पहले नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचे को लेकर सहमति बनाने में मुश्किलें आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का विवाद सुलझे बिना दोनों गुटों का एक होना मुश्किल लग रहा है।
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। 'एबीपी माझा' की रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीपी प्रमुख सुनेत्रा पवार फिलहाल दोनों गुटों के विलय के पक्ष में नहीं हैं। सुनेत्रा पवार ने भाजपा नीत सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के प्रमुख नेताओं तक अपनी बात पहुंचाई है। उनका मानना है कि दोनों गुटों के एक होने से भविष्य में उनके नेतृत्व वाले गुट के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए फिलहाल विलय को मंजूरी देने के पक्ष में नहीं हैं।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है, यदि शरद पवार के नेतृत्व वाला दूसरा गुट महायुति से अलग अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के साथ एनडीए में शामिल होना चाहता है, तो सुनेत्रा पवार के गुट को इस पर आपत्ति नहीं होगी। हालांकि इस मुद्दे पर अभी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने भी अपने पत्ते नहीं खोले है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दो दिवसीय पुणे दौरा भी इस पूरे घटनाक्रम के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान वे महाराष्ट्र बीजेपी और एनसीपी के नेताओं के बीच दोनों गुटों के विलय को लेकर बातचीत कर सकते है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बारामती दौरा भी राजनीतिक रूप से अहम है। राजनीतिक हलकों में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले दोनों गुटों के विलय को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
दूसरी ओर, शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद सुप्रिया सुले और विधायक रोहित पवार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि फिलहाल दोनों एनसीपी गुटों के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही इस संबंध में कोई बातचीत चल रही है।
वहीं, सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने शुक्रवार को कहा कि दोनों गुटों के विलय को लेकर बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी फैसले से पहले पार्टी नेतृत्व और सहयोगी दलों के साथ विचार-विमर्श करना जरूरी होगा।
यही वजह है कि दोनों राष्ट्रवादी गुटों के संभावित विलय को लेकर फिलहाल कई सवालों के जवाब का इंतजार हैं। फिलहाल इतना तय है कि एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने की राह आसान नहीं दिख रही है।
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