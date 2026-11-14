शरद पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का डर! दूसरे गुट को सता रही चिंता, NCP के विलय में कहां फंसा पेच?

NCP Merger: महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पिछले एक सप्ताह से इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दो दिवसीय पुणे दौरे ने इन चर्चाओं को एक बार फिर हवा दे दी है। हालांकि, दोनों गुटों की ओर से विलय को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अंदरखाने कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने की चर्चा है। इनमें सबसे बड़ा सवाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और राजनीतिक नियंत्रण को लेकर बताया जा रहा है।