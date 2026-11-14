‘काम ढूंढ रहा हूं…’, जोश फेम अभिनेता शरद कपूर का पैर टूटने के बाद छलका दर्द, हेल्थ प्रॉब्लम पर भी की बात

शरद कपूर ने अपने पैर टूटने की उस घटना को याद करते हुए कहा, "वहां बड़े-बड़े प्लेयर थे तो मैंने सोचा मैं भी बहुत तूफानी प्लेयर हूं। मैंने अपने आपको अचानक मेस्सी समझ लिया था और एक खिलाड़ी से टकराने के बाद पैर कहीं टच हुआ, जिसके तुरंत बाद मुझे समझ आ गया कि मेरा काम हो गया है।" जब जया ने उनसे पूछा कि अब उनका पैर कैसा है, तो शरद ने पॉजिटिव तरीके से बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह अगले दो महीनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनवरी तक वह फिर से काम पर लौट आएंगे और अपने चारों पालतू कुत्तों को भी वापस घर ले आएंगे।