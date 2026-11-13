32 साल बाद आएगा फिल्म ‘बैंडिट क्वीन’ का सीक्वल, जानें क्या होगा दूसरे पार्ट में खास?

डायरेक्टर हनी त्रेहान ने मिड-डे संग खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ने इस बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने की पुष्टि की और कहा कि वह इस जिम्मेदारी को लेकर बेहद सीरियस और उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि 1994 की ओरिजिनल फिल्म उनकी पीढ़ी के फिल्मकारों के लिए एक बड़ी प्रेरणा रही है। सीक्वल की कहानी के बारे में बात करते हुए हनी ने कहा, "यह फिल्म ठीक वहीं से शुरू होगी, जहां शेखर सर की 'बैंडिट क्वीन' खत्म हुई थी। ओरिजिनल फिल्म ने जो विरासत छोड़ी है, उसका सम्मान करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस वक्त पूरी तरह स्क्रिप्ट में डूबा हुआ हूं और निर्माता बॉबी बेदी सर द्वारा की गई गहरी रिसर्च को बारीकी से देख रहा हूं।"