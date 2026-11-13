अभिनेता शरद कपूर ने खराब सेहत के चलते 4 पालतू डॉग को भेजा एनिमल वेलफेयर सेंटर, हुए इमोशनल

मुंबई स्थित 'बेजुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट' की फाउंडर और शरद कपूर की करीबी दोस्त हेमा चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। हुए इस पूरी स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने साफ किया कि आखिर क्यों एक्टर को अपने कुत्तों को घर से दूर भेजना पड़ रहा है। हेमा के मुताबिक, इन दिनों शरद कपूर कुछ शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें खास देखभाल और आराम की जरूरत है। इसके अलावा, उनके घर में एक न्यूबॉर्न बेबी और पत्नी भी हैं, जिसके कारण मौजूदा हालातों में एक साथ चार बड़े कुत्तों को संभालना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था।