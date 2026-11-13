13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

अभिनेता शरद कपूर ने खराब सेहत के चलते 4 पालतू डॉग को भेजा एनिमल वेलफेयर सेंटर, हुए इमोशनल

Sharad Kapoor Video: शाहरुख खान के को-स्टार शरद कपूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी निजी मुश्किलों और शारीरिक दिक्कतों के लिए एक बड़ा फैसला लिया और अपने 4 पालतू डॉग को एनिमल वेलफेयर सेंटर भेज दिया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Updated: 13 Nov 2026, 10:28 AM IST

Sharad Kapoor emotional 4 pet dog relocated to animal welfare center due to health and family challenges

शरद कपूर ने अपने पालतू डॉग को छोड़ा (Photo Source- Instagram/official_bezubaantrust)

Sharad Kapoor Video: बॉलीवुड और टेलीविजन जगत में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से पहचाने जाने वाले अभिनेता शरद कपूर (Sharad Kapoor) इन दिनों एक बेहद निजी और भावुक दौर से गुजर रहे हैं। अभिनेता से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने चार पालतू डॉग (Pets) से अलग होने के दौरान काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं। खराब स्वास्थ्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उन्हें अपने इन प्यारे पेट्स को कुछ समय के लिए एक एनिमल वेलफेयर सेंटर में शिफ्ट करना पड़ रहा है, जिसने उनके फैंस का भी दिल पसीज दिया है।

"जिंदगी के मुश्किल दौर में उठाने पड़े यह कदम"- हेमा चौधरी ने बताई सच्चाई

मुंबई स्थित 'बेजुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट' की फाउंडर और शरद कपूर की करीबी दोस्त हेमा चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। हुए इस पूरी स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने साफ किया कि आखिर क्यों एक्टर को अपने कुत्तों को घर से दूर भेजना पड़ रहा है। हेमा के मुताबिक, इन दिनों शरद कपूर कुछ शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें खास देखभाल और आराम की जरूरत है। इसके अलावा, उनके घर में एक न्यूबॉर्न बेबी और पत्नी भी हैं, जिसके कारण मौजूदा हालातों में एक साथ चार बड़े कुत्तों को संभालना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था।

सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता का सागा म्यूजिक पर फूटा गुस्सा, बोले- बिना अनुमति गाना रिलीज करना बर्दाश्त नहीं

ये भी पढ़ें
Sidhu Moose Wala Parents Legal Action Against Saga Music Object To Phantom Release

हेमा ने यह भी बताया कि शरद अपने कुत्तों को घर से बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन घर में कोई अन्य केयरटेकर न होने के कारण मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। YODA मुंबई की टीम ने आकर इन कुत्तों को अपने एनिमल वेलफेयर सेंटर में सुरक्षित शिफ्ट किया है।

"एक्टर को जज न करें, हर इंसान बुरे दौर से गुजरता है"- फैंस से खास अपील

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा तरह-तरह की बातें बनाए जाने पर शरद की दोस्त हेमा ने लोगों से हाथ जोड़कर अपील की कि वह एक्टर को ट्रोल न करें। उन्होंने बताया कि वह शरद को पिछले 30 सालों से जानती हैं और वह जानवरों से बेहद प्यार करते हैं। यह मामला किसी भी तरह की क्रूरता का नहीं, बल्कि जिंदगी के एक बेहद कठिन दौर का है।

खुद शरद कपूर भी अपने पालतू कुत्तों से बिछड़ते समय अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। कैमरे पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "अभी मेरे घर के हालात थोड़े ठीक नहीं हैं... लेकिन इस दौर के बाद जब मुझे मेरा नया बंगला मिल जाएगा, तो मैं YODA से कहूंगा कि प्लीज मेरे बच्चों को मुझे वापस लौटा दें, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह सकता।"

एक्टर ने अपने संवेदनशील स्वभाव का जिक्र करते हुए कहा कि एक कलाकार के रूप में वे बहुत जज्बाती इंसान हैं और किसी बेजुबान के साथ बेरहमी की कल्पना भी नहीं कर सकते। उम्मीद जताई जा रही है कि हालात सुधरते ही शरद अपने चारों डॉग्स के साथ फिर से एक नए आशियाने में लौटेंगे।

“हमारी आंखों के सामने हो रहा है नरसंहार”, पॉप स्टार शॉन मेंडेस ने गाजा में हो रही हत्याओं पर किया पोस्ट

ये भी पढ़ें
Shawn Mendes Post On Gaza Attack
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.