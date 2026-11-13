सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता का सागा म्यूजिक पर फूटा गुस्सा, बोले- बिना अनुमति गाना रिलीज करना बर्दाश्त नहीं

Sidhu Moose Wala Parents Legal Action Against Saga Music: दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी सुरीली आवाज और यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। 29 मई, 2022 को 28 साल की उम्र में सिंगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी अचानक मौत के बाद उनके माता-पिता बलकौर सिंह और चरण कौर लगातार उनके फैंस के बीच उनकी विरासत को संजोए हुए हैं। इसी बीच सागा म्यूजिक (Saga Music) द्वारा उनके नए ट्रैक 'फैंटम' (Phantom) को यूट्यूब पर रिलीज करने की घोषणा की थी, जिसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सिद्धू के माता-पिता ने इस रिलीज पर कड़ी आपत्ति जताई है और आरोप लगाया है कि यह गाना उनकी बिना अनुमति के जारी किया जा रहा है।