‘रामायण को बाहुबली मत बनाइए’, रणबीर कपूर की फिल्म पर भड़के मुकेश खन्ना, बोले- मुझे भव्यता नहीं, भाव चाहिए!

बता दें, उन्होंने जोर देकर कहा कि मेकर्स को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्क्रीन पर चरित्रों की गरिमा, आपसी भक्ति, पारिवारिक रिश्ते और मूल भाव न बदलें। सिर्फ इसलिए कि तकनीक तरक्की कर गई है और बड़े-बड़े राक्षसों को VFX के जरिए दिखाया जा सकता है, फिल्म को किसी काल्पनिक किंगडम की तरह 'बाहुबली' जैसा रूप नहीं देना चाहिए। 'बाहुबली' एक काल्पनिक राजा की कहानी थी, जहां क्रिएटिव लिबर्टी ली जा सकती है, लेकिन रामायण और भगवान राम के मामले में ये फॉर्मूला लागू नहीं होता।