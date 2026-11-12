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‘रामायण को बाहुबली मत बनाइए’, रणबीर कपूर की फिल्म पर भड़के मुकेश खन्ना, बोले- मुझे भव्यता नहीं, भाव चाहिए!

Mukesh Khanna on Ramayana: 'महाभारत' फेम मुकेश खन्ना ने रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' पर निशाना साधते हुए कहा है कि इसे 'बाहुबली' की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने भव्यता से ज्यादा भावनाओं पर जोर दिया है।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Updated: 12 Nov 2026, 4:10 PM IST

Mukesh Khanna on Ramayana

मुकेश खन्ना ने 'रामायण' के मेकर्स को दी चेतावनी (सोर्स: X-@Dr_Priyanka0)

Ranbir Kapoor Ramayana: महाकाव्य 'महाभारत' में 'भीष्म पितामह' का ऐतिहासिक किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले दिग्गज एक्टर मुकेश खन्ना ने रणबीर कपूर स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के मेकर्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि इसे 'बाहुबली' से कम्पैयर मत करो इसे 'रामायण' ही रहने दो। मुकेश खन्ना का मानना है कि भव्यता और महंगे Visual Effects के चक्कर में फिल्म के मूल आध्यात्मिक और भावनात्मक इमोशन्स से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

फिल्म के VFX और भव्यता पर उठाए सवाल

हाल ही में अपने एक व्लॉग में बात करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि भले ही उन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, लेकिन इसके भारी-भरकम बजट और भव्यता को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रामायण जैसी पवित्र गाथा केवल स्पेशल इफेक्ट्स और इंटरनेशनल विजुअल क्वालिटी के दम पर नहीं चल सकती। देश के घर-घर में रामचरितमानस और रामायण की कथाएं पिलाई और पढ़ी जाती हैं, इसलिए दर्शक इससे जुड़ी भावनाओं को सबसे ऊपर रखते हैं।

बता दें, उन्होंने जोर देकर कहा कि मेकर्स को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्क्रीन पर चरित्रों की गरिमा, आपसी भक्ति, पारिवारिक रिश्ते और मूल भाव न बदलें। सिर्फ इसलिए कि तकनीक तरक्की कर गई है और बड़े-बड़े राक्षसों को VFX के जरिए दिखाया जा सकता है, फिल्म को किसी काल्पनिक किंगडम की तरह 'बाहुबली' जैसा रूप नहीं देना चाहिए। 'बाहुबली' एक काल्पनिक राजा की कहानी थी, जहां क्रिएटिव लिबर्टी ली जा सकती है, लेकिन रामायण और भगवान राम के मामले में ये फॉर्मूला लागू नहीं होता।

5 नवंबर को रिलीज हुई है फिल्म

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायण' इसी साल 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस बड़े बजट की फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आ रहे हैं, जबकि साउथ सुपरस्टार यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं और एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता के रूप में पर्दे पर नजर आई हैं। फिल्म अपनी भव्यता को लेकर जहां चर्चा में है, वहीं पारंपरिक मूल्यों से जुड़ी बहसों का दौर भी शुरू हो गया है।

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