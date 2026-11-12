रणवीर सिंह नहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म बनाने वाले थे आदित्य धर? ‘कॉफी विद करण’ में हुआ खुलासा

रणवीर सिंह से पहले इस एक्टर के साथ फिल्म बनाने वाले थे आदित्य धर (सोर्स: X-@yashsystum)
Sidharth Malhotra Koffee With Karan : बॉलीवुड के फेमस शो Koffee With Karan के सीजन 9 में कई दिलचस्प खुलासे हो रहे हैं। शो के एक हालिया एपिसोड में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी पत्नी और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के साथ पहुंचे थे। इसके बाद शो के होस्ट करण जौहर ने एक ऐसा राज खोला, जिसने फैंस के बीच चर्चा तेज कर दी है। इस बातचीत के दौरान ये बात सामने आई कि फेमस फिल्ममेकर आदित्य धर पहले रणवीर सिंह से नहीं, बल्कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक फिल्म बनाने वाले थे।
बता दें, एपिसोड के एक सेगमेंट में जब करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछा कि वे किस फेमस निर्देशक के साथ काम करना चाहते हैं, तो एक्टर ने आदित्य धर का नाम लिया। सिद्धार्थ ने बताया कि उनकी पहले भी आदित्य से बातचीत हो चुकी है। इस पर करण जौहर ने तुरंत याद दिलाते हुए कहा कि काफी समय पहले सिद्धार्थ धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले आदित्य धर के साथ एक फिल्म करने वाले थे। हालांकि, किन्हीं कारणों से वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन इस खुलासे ने दोनों के फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर ये जोड़ी साथ आती, तो पर्दे पर कितना बड़ा धमाल मचता।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने फिल्मी जर्नी में 'शेरशाह', 'मिशन मजनू', 'योद्धा' और 'अय्यारी' जैसी फिल्मों के जरिए देशभक्ति और सैनिकों के अदम्य साहस को परदे पर बखूबी उतारा है। दरअसल, फिल्म 'शेरशाह' में कैप्टन विक्रम बत्रा के रूप में उनका काम आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। इसके साथ ही दूसरी ओर, निर्देशक आदित्य धर भी अपनी बेहतरीन देशभक्ति और तीव्र भावनाओं से भरी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। दोनों की सिनेमैटिक शैली काफी हद तक मेल खाती है, जिस वजह से उनके संभावित कोलैबोरेशन की चर्चा ने तूल पकड़ लिया है।
करण जौहर का ये फेमस शो साल 2004 में शुरू हुआ था और अपने लोकप्रिय 'रैपिड-फायर राउंड' और तीखे सवालों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहा है। इस साल 14 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ सीजन 9 इस शो का आखिरी सीजन है, जिसके साथ ही 22 साल लंबा ये सफर समाप्त हो रहा है। दर्शक इस सीजन को जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर 'द पीकॉक हब' के जरिए देख पा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन