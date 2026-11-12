900 करोड़ रुपये कमा चुकी ‘रामायण’ के लिए खतरे की घंटी? 20 नवंबर को रिलीज होगी हॉलीवुड फिल्म, होगी कांटे की टक्कर!

रामायण से यश (रावण) और रणबीर कपूर (राम) की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb)
Ramayana Box Office Collection 11 Nov: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर 'रामायण' ने सात दिनों के अंदर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। बुधवार (11 नवंबर) को फिल्म ने कुल 70.65 करोड़ रुपये कमाए, जिससे भारत में इसकी कुल कमाई 511.10 करोड़ रुपये हो गई है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' ने भारत में ग्रॉस 611.05 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड ग्रॉस 934.55 करोड़ की कमाई की है, जिसमें विदेशी बाजारों से हुई 323.50 करोड़ रुपये की कमाई भी शामिल है।
रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की 'रामायण' का पहला वीकेंड ठीक-ठाक रहा। हालांकि, सोमवार से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बीते सोमवार (9 नवंबर) को फिल्म ने भारत में 107.50 करोड़ रुपये कमाए, और मंगलवार को फिल्म ने 94.10 करोड़ रुपये की कमाई की। आइए जानते हैं कैसा रहा बुधवार को फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन।
Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने सातवें दिन भारत में 70.65 करोड़ रुपये कमाए, जिससे भारत में इसकी कुल नेट कमाई 511.10 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, इसका ग्रॉस कलेक्शन 611.05 करोड़ रुपये है। बता दें कि बुधवार (11 नवंबर) को फिल्म की कमाई में मंगलवार के मुकाबले 24.9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
'रामायण' ने सातवें दिन विदेशों में 25 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका इंटरनेशनल ग्रॉस कलेक्शन 323.50 करोड़ रुपये हो गया है। दुनिया भर में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 934.55 करोड़ रुपये है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 नवंबर तक भारत में कोई बड़ी हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। हालांकि, 'गॉडजिला माइनस जीरो' 20 नवंबर, 2026 को भारत में रिलीज होने के लिए तैयार है और इसे IMAX में भी दिखाया जाएगा। इसलिए, यह हॉलीवुड फिल्म 'रामायण' के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है।
'रामायण' दो भागों वाली एक फ्रेंचाइजी फिल्म है, जिसे 4000 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है। इस हिसाब से, रामायण के पहले भाग का बजट 2000 करोड़ रुपये माना जा सकता है। अगर हम 'रामायण' के बजट और अब तक की कमाई पर नजर डालें, तो आंकड़े अच्छे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में भी फिल्म को अच्छी कमाई जारी रखने की जरूरत है।
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