900 करोड़ रुपये कमा चुकी ‘रामायण’ के लिए खतरे की घंटी? 20 नवंबर को रिलीज होगी हॉलीवुड फिल्म, होगी कांटे की टक्कर!

Ramayana Box Office Collection 11 Nov: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर 'रामायण' ने सात दिनों के अंदर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। बुधवार (11 नवंबर) को फिल्म ने कुल 70.65 करोड़ रुपये कमाए, जिससे भारत में इसकी कुल कमाई 511.10 करोड़ रुपये हो गई है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' ने भारत में ग्रॉस 611.05 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड ग्रॉस 934.55 करोड़ की कमाई की है, जिसमें विदेशी बाजारों से हुई 323.50 करोड़ रुपये की कमाई भी शामिल है।