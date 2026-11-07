Ramayana vs Godzilla Minus Zero: रणबीर कपूर की ‘रामायण’ अमेरिका में मिली कड़ी टक्कर, जापानी फिल्म ने की रिकॉर्डतोड़ शुरुआत

रणबीर कपूर की 'रामायण' को अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर 'गॉडजिला माइनस जीरो' से कड़ी टक्कर। (फोटो सोर्स: IMDb)
Ramayana vs Godzilla Minus Zero: 'डेडलाइन' की रिपोर्ट के अनुसार, रणबीर कपूर की 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' ने उत्तरी अमेरिका में अपने ओपनिंग डे और प्रीव्यू समेत 3.5 मिलियन डॉलर की कमाई की है। हालांकि, इसे जापानी मॉन्स्टर फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर कहीं बड़ी शुरुआत की है। जहां भारतीय महाकाव्य फिल्म के वीकेंड में 6 मिलियन डॉलर की ओपनिंग मिलने का अनुमान है, वहीं 'गॉडजिला माइनस जीरो' ने केवल प्रीव्यू से ही 6.7 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं और यह 30 मिलियन डॉलर से अधिक की वीकेंड ओपनिंग की ओर बढ़ रही है।
अमेरिका में दोनों फिल्मों की ये बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब 'रामायण' भारत और अन्य विदेशी बाजारों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने भारत में अपने दूसरे दिन 48.05 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल डोमेस्टिक नेट कलेक्शन 112.90 करोड़ रुपये हो गया है। दुनिया भर में इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन अब तक 221.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' ने नॉर्थ अमेरिका के 1,433 थियेटर्स पर 3.5 मिलियन डॉलर की कमाई की है। सोनी पिक्चर्स को उम्मीद है कि वीकेंड तक इसकी ओपनिंग 6 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। दिवाली से ठीक पहले रिलीज हुई इस फिल्म को 'रॉटेन टोमैटोज' के 'पॉपकॉर्नमीटर' पर दर्शकों से 93 प्रतिशत का स्कोर मिला है।
जहां 'रामायण' उत्तरी अमेरिका में अपनी जगह बना रही है, वहीं 'गॉडजिला माइनस जीरो' इस वीकेंड रिलीज हुई नई फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ा आकर्षण बनकर उभरी है।
ताकाशी यामाजाकी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने प्रीव्यू से 6.7 मिलियन डॉलर की कमाई की। शुक्रवार को, प्रीव्यू कलेक्शन को मिलाकर, इसने 3,254 सिनेमाघरों से 13.5 मिलियन डॉलर कमाए। अब उम्मीद है कि वीकेंड तक यह फिल्म 30 से 33 मिलियन डॉलर के बीच की ओपनिंग दर्ज करेगी। अगर अनुमान सही साबित होते हैं, तो यह डिस्ट्रीब्यूटर GKIDS के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी और उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर किसी लाइव-एक्शन विदेशी भाषा की फिल्म के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाएगी।
यह फिल्म दर्शकों और समीक्षकों, दोनों के बीच अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 'रॉटेन टोमेटोज' (Rotten Tomatoes) पर इसका क्रिटिक्स स्कोर 90 प्रतिशत है, जबकि दर्शकों का स्कोर 96 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
यह फिल्म 'गॉडजिला माइनस वन' (Godzilla Minus One) की सफलता के बाद आई है, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और जिसने उत्तरी अमेरिका में अपने शुरुआती वीकेंड में 11.4 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। अंततः, इसने अमेरिका में 57.1 मिलियन डॉलर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 56.9 मिलियन डॉलर की कमाई की।
'गॉडजिला माइनस जीरो' (Godzilla Minus Zero) और 'रामायण' के अलावा, उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर कई अन्य नई फिल्में भी दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
|फिल्म
|अमेरिकी रिलीज डेट
|प्रीव्यू कलेक्शन (लगभग)
|ओपनिंग वीकेंड का अनुमान
|रामायण
|5 नवंबर 2026
|₹32.2 करोड़
|₹55.2 करोड़
|गॉडजिला माइनस जीरो
|6 नवंबर 2026
|₹61.7 करोड़
|₹276–304 करोड़
|द कैट इन द हैट
|6 नवंबर 2026
|₹9.2 करोड़
|₹156–184 करोड़
|ड्रमर बॉय
|6 नवंबर 2026
|---
|₹82.8 करोड़
|वाइल्ड हॉर्स नाइन
|6 नवंबर 2026
|₹8.3 करोड़
|₹46–55 करोड़
भारत में, 'रामायण' ने दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार को, इस फिल्म ने भारत भर में 23,316 शो के ज़रिए 48.05 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की। इसमें हिंदी भाषा का योगदान सबसे ज़्यादा रहा, जिसने 19,859 शो से 35.50 करोड़ रुपये कमाए। कन्नड़ भाषा से 5.15 करोड़ रुपये, तेलुगु से 4.75 करोड़ रुपये, तमिल से 1.50 करोड़ रुपये और मलयालम से 1.15 करोड़ रुपये की कमाई हुई।
सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 134.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि इसका घरेलू नेट कलेक्शन 112.90 करोड़ रुपये है।
फिल्म ने विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन किया है और दूसरे दिन 35 करोड़ रुपये की कमाई की है। विदेशों में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन अब 86.25 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे इसका दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 221.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 'रामायण' के दूसरे दिन लगभग 18.56 लाख टिकट बिके, जिससे रिलीज के बाद से अब तक बिके कुल टिकटों की संख्या लगभग 43.81 लाख हो गई है।
'रामायण' ने दूसरे दिन ही भारत में नेट 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, जिसमें कुल नेट कलेक्शन का लगभग 73.5% हिस्सा हिंदी वर्जन से आया है। जबकि विदेशों में, फिल्म ने दूसरे दिन 35 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे वहां इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 86.25 करोड़ रुपये हो गया है। इसके हिसाब से रणबीर कपूर की रामायण का दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन 221.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
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