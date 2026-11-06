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‘सेम क्वालिटीज हैं’, सलमान खान ने मातृभूमि के किरदार की तुलना भगवान राम से की, बोले- रामजी की तरह बेस्ट हस्बैंड, बेटा, भाई!

Salman Khan Compares Maatrubhumi Character To Lord Ram: 'मातृभूमि' के ट्रेलर लॉन्च पर, सलमान खान से पूछा गया कि क्या 'रामायण' को लेकर चल रही चर्चा का उनकी फिल्म पर कोई असर पड़ेगा। इस पर सलमान ने 'मातृभूमि' में अपने किरदार और भगवान राम के बीच समानताएं बता दीं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 6 Nov 2026, 7:50 PM IST

Salman Khan Compares Maatrubhumi Character To Lord Ram

सलमान खान ने मातृभूमि के कैरेक्टर की भगवान राम से की तुलना। (फोटो सोर्स: IMDb)

Salman Khan Compares Maatrubhumi Character To Lord Ram: 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के ट्रेलर लॉन्च पर, सलमान खान से पूछा गया कि क्या रणबीर कपूर की 'रामायण' को लेकर हो रही चर्चा का उनकी फिल्म पर असर पड़ सकता है। इस सवाल के जवाब में, सलमान ने भगवान राम के गुणों और 'मातृभूमि' में अपने किरदार के गुणों के बीच समानताएं बताईं, जिससे पता चलता है कि दोनों में एक जैसे गुण हैं।

सलमान खान ने अपने किरदार और भगवान राम के बीच समानताएं बताईं

सलमान ने भगवान राम के गुणों का जिक्र किया और बताया कि कैसे 'मातृभूमि' में उनका किरदार भी उन्हीं गुणों से मेल खाता है। सलमान ने कहा, "देखिए, राम जी के क्या गुण थे? सबसे अच्छे पति, सबसे अच्छे बेटे, सबसे अच्छे पिता, सबसे अच्छे योद्धा और सबसे अच्छे भाई। तो ये उनके गुण थे, और अब इस किरदार में भी बिल्कुल वही गुण हैं।"

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'मातृभूमि' में, सलमान एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। यह किरदार कर्नल बिक्कुमाला संतोष बाबू से प्रेरित है, जो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। उन्होंने जून 2020 में चीनी सेना के साथ हुई गलवान घाटी की झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया था। कर्नल संतोष बाबू को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत 'महावीर चक्र' से सम्मानित किया गया था। यह फिल्म उनके नेतृत्व, साहस और बलिदान पर केंद्रित है, साथ ही यह युद्ध की मानवीय और भावनात्मक कीमत को भी दिखाती है।

'मातृभूमि' की रिलीज डेट

सलमान ने फिल्म की नई रिलीज़ डेट की घोषणा की और देरी के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि टीम को उम्मीद थी कि शूटिंग 45-50 दिनों में पूरी हो जाएगी, लेकिन इसमें उम्मीद से ज़्यादा समय लग गया। देरी की वजह बताते हुए सलमान ने कहा कि मेकर्स यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि फिल्म के VFX दर्शकों की उम्मीदों पर खरे उतरें और इसमें कोई कमी न रहे। सलमान ने कहा, "हम बस यही चाहते हैं कि यह फिल्म देखने वालों को पूरी तरह से हैरान कर दे। और इसे बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है।"

सलमान ने आगे बताया कि 'मातृभूमि' को शुरू में जनवरी या जून में रिलीज़ किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी तारीख बदलकर अगस्त कर दी गई। नई रिलीज़ तारीख की पुष्टि करते हुए, सलमान ने बताया कि 'मातृभूमि' अब 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

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