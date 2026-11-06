‘सेम क्वालिटीज हैं’, सलमान खान ने मातृभूमि के किरदार की तुलना भगवान राम से की, बोले- रामजी की तरह बेस्ट हस्बैंड, बेटा, भाई!

सलमान ने फिल्म की नई रिलीज़ डेट की घोषणा की और देरी के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि टीम को उम्मीद थी कि शूटिंग 45-50 दिनों में पूरी हो जाएगी, लेकिन इसमें उम्मीद से ज़्यादा समय लग गया। देरी की वजह बताते हुए सलमान ने कहा कि मेकर्स यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि फिल्म के VFX दर्शकों की उम्मीदों पर खरे उतरें और इसमें कोई कमी न रहे। सलमान ने कहा, "हम बस यही चाहते हैं कि यह फिल्म देखने वालों को पूरी तरह से हैरान कर दे। और इसे बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है।"