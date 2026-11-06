अमिताभ बच्चन के घर जलसा को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बॉम्बे हाईकोर्ट को मिला है ईमेल

Amitabh Bachchan House Jalsa Bomb threat: मुंबई से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के जुहू स्थित प्रसिद्ध बंगले 'जलसा' (Jalsa) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिसके बाद मुंबई पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। इस धमकी के बाद से शहरभर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है।