200 करोड़ की मनी लॉन्ड्ररिंग मामले में कोर्ट में पेश होंगी नोरा फतेही, सुकेश चंद्रशेखर के केस में देंगी गवाही

Nora Fatehi-Sukesh Chandrashekhar Case: बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही शुक्रवार यानी 6 नवंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने वाली हैं। अभिनेत्री को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की कथित वसूली के मामले में गवाह के तौर पर बुलाया गया है। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है। नोरा की ओर से उनके प्रवक्ता ने भी कोर्ट में पेश होने की पुष्टि की है।