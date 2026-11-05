Gajraj Rao Exclusive: ‘पिता को मशीन की तरह काम करते देखा’, टेलरिंग शॉप से विज्ञापन की दुनिया में कैसे आए गजराज राव? खास बातचीत में बताया

Gajraj Rao Interview: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गजराज राव ने 'राजस्थान पत्रिका' से खास बातचीत में अपने बचपन, दिल्ली के माहौल, थिएटर से जुड़ाव, अभिनय के संघर्ष, राजस्थानी सिनेमा की स्थिति और फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह पिता के संघर्ष ने उन्हें जीवन में निराश न होना सिखाया। गजराज ने ये भी कहा कि राजस्थान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन यहां रंगमंच और सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए मुश्किल प्रयासों की जरूरत है। ये रहे उनकी बातचीत के प्रमुख अंश