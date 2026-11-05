राम का वनवास वाला सीन, जटायु का रावण से भीषण युद्ध, तालियां बजाने को मजबूर कर देते हैं रणबीर की ‘रामायण’ के ये 5 सीन

फिल्म में सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला सीन तब आता है जब कैकेयी राजा दशरथ को उनका दिया हुआ वचन याद दिलाते हैं। कैकेयी माता अपने ही सबसे प्रिय पुत्र राम को 14 साल का वनवास का वचन मांगती हैं। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या की प्रजा को रोते-बिलखते हुए छोड़कर वन के लिए चले जाते हैं। फिल्म में कैकयी के किरदार में लारा दत्ता को दिखाया गया है जो खुद भी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाती हैं लेकिन अपने पुत्र मोह में वो कुछ पलों के लिए सोचने-समझने की शक्ति खो बैठती हैं।