थिएटर में तकनीकी खराबी के बाद मची अफरा-तफरी, रामायण देखने गए लोगों का फूटा गुस्सा, बोले- 1500 बर्बाद हो गए

Ramayana in Theatre technical glitch: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और सुपरस्टार यश की मुख्य भूमिकाओं से सजी मेगा-बजट फिल्म 'रामायण' (Ramayana) आखिरकार 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, और सिनेमाघरों के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लेकिन, इस भव्य शुरुआत के एक वी बीच नवी मुंबई से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों के उत्साह को गुस्से में बदल दिया। तकनीकी खराबी के चलते थिएटर में जमकर अफरा-तफरी मची और लोगों ने मैनेजमेंट के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया।