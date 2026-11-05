‘पहले से ज्यादा अब असुरक्षित हैं हम’, सैफ अली खान ने पर दिया बेबाक बयान, करीना कपूर का रिएक्शन वायरल

Saif Ali Khan On Unsafe in world: बॉलीवुड के पावर कपल सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) हाल ही में फिल्ममेकर करण जौहर के फेमस चैट शो में बतौर मेहमान शामिल हुए। इस दौरान दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ, फिल्मी करियर और वर्तमान समय के सामाजिक हालातों पर खुलकर बात की। शो में बातचीत के दौरान सैफ अली खान ने हाल ही में चर्चा में आए टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस और देश में बढ़ते सुरक्षा के मुद्दों पर एक बहुत ही गंभीर और बेबाक बयान दिया है। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस और आम जनता की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।