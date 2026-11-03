घर से बेघर होते ही आसिफ खान ने लव- स्काउट के रिश्ते का बताया सच, बोले- कई बार मैंने भी समझाया था

बता दें, बिग बॉस 20 में एक ऐसी जोड़ी है जिनका रिश्ता विवादों में आ गया है। लव गिल और स्काउट काफी अच्छे दोस्त है, जो शो में साफ देखा जा सकता है। अक्सर स्काउट को कभी लव के पैर तो कभी कंधे तो कभी गर्दन पर मसाज करते देखा जाता है। अक्सर दोनों एक दूसरे को भाई-बहन कहते हैं और जब स्काउट की गर्लफ्रेंड काश्वी वीकेंड का वार में आई थीं तो उन्होंने स्काउट को कुछ न बोलकर लव गिल के कैरेक्टर पर आरोप लगाए थे। जिसके बाद जनता का भी गुस्सा फूट पड़ा था। काश्वी को माफी मांगनी पड़ी थी।