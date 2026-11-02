संजय गुप्ता के निधन पर बच्चों ने क्यों किए थे मीडिया के सामने अश्लील इशारे? पत्नी अनुराधा ने किया कारण का खुलासा

Milap ZaveriOnSanjay Gupta Death Daughter Show Middle Finger: फिल्ममेकर संजय गुप्ता की 30 अक्टूबर, 2026 की रात को अचानक गिरने और सिर में चोट लगने से मौत हो गई थी। इस खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया थी। बड़े-बड़े सितारें उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। जहां हर कोई इस दुखद खबर से दुखी था वहीं, एक वीडियो आया जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। संजय गुप्ता के निधन के दिन उनके बच्चों का वीडियो सामने आया था जिसमें वह मीडिया को मिडिल फिंगर यानी अश्लील इशारे करते नजर आए थे। अब बच्चों ने ऐसा व्यवहार क्यों किया इसका बड़ा कारण सामने आया है। जो मिलाप जवेरी ने शेयर किया है।