फूट-फूटकर रोईं बिग बॉस फेम शिवानी कुमारी, बोलीं- उन्हें हमेशा भाई माना फिर मेरे खिलाफ क्यों बनाई वीडियो?

Shivani Kumari On American influencer Marvin Achi: रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम शिवानी कुमारी (Shivani Kumari) एक बार फिर सुर्खियों में है। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कैमरे के सामने फफक-फफक कर रोती हुई नजर आ रही हैं। उनका यह हाल मार्विन (Marvin) नाम के एक अमेरिकन क्रिएटर के साथ हुए विवाद के बाद हुआ है। शिवानी का कहना है कि उन्होंने जो किया वह मजाक या नॉर्मल बात थी, लेकिन इसे गलत तरीके से पेश किए जाने के बाद मार्विन ने उनके खिलाफ वीडियो बना दी, जिससे उनका दिल टूट गया है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला...