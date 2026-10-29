‘मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहा हूं’, वरुण धवन के सामने समय रैना ने किया खुलासा, वीडियो वायरल

इस सेगमेंट के दौरान, मेहमानों वरुण धवन और जाह्नवी कपूर से कहा गया कि वे किसी को फोन करें और उनसे "हाय करण" कहलवाएं। वरुण ने तुरंत समय रैना को फोन किया और उन्हें लेकर चल रही हालिया चर्चाओं पर मजाक करते हुए कहा, "तुम तो पूरी न्यूज में छाए हुए हो, तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है।" इस बात से हैरान होकर समय ने पूछा, "क्या हो गया?" वरुण ने आगे कहा, "अरे, पिछले एपिसोड के बाद, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ चल रहा है।" इस मजाक को सहजता से लेते हुए समय ने जवाब दिया, "भाई, कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है।"