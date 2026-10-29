‘मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहा हूं’, वरुण धवन के सामने समय रैना ने किया खुलासा, वीडियो वायरल

कॉफी विद करण में समय रैना ने किया गर्लफ्रेंड का खुलासा। (फोटो सोर्स: instagram- @maisamayhoon)
Samay Raina Varun Dhawan: 'कॉफी विद करण' सीजन 9 में वरुण धवन के साथ फोन पर बात करते हुए समय रैना ने अपनी गर्लफ्रेंड होने की बात बता दी, जिससे उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर चल रही अटकलों पर शायद अब विराम लग गया है। कॉमेडियन ने यह बात तब बताई जब वरुण शो में एक गेम खेल रहे थे।
इस सेगमेंट के दौरान, मेहमानों वरुण धवन और जाह्नवी कपूर से कहा गया कि वे किसी को फोन करें और उनसे "हाय करण" कहलवाएं। वरुण ने तुरंत समय रैना को फोन किया और उन्हें लेकर चल रही हालिया चर्चाओं पर मजाक करते हुए कहा, "तुम तो पूरी न्यूज में छाए हुए हो, तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है।" इस बात से हैरान होकर समय ने पूछा, "क्या हो गया?" वरुण ने आगे कहा, "अरे, पिछले एपिसोड के बाद, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ चल रहा है।" इस मजाक को सहजता से लेते हुए समय ने जवाब दिया, "भाई, कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है।"
जब वरुण उन्हें लेकर चल रही खबरों की ओर इशारा करते रहे, तो समय बिल्कुल नहीं घबराए और कहा कि शायद उन्होंने ही कुछ कह दिया होगा। फिर उन्होंने बातों-बातों में खुलासा किया, "फिलहाल, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहा हूं।" इसी दौरान करण जौहर ने बीच में टोकते हुए समय को याद दिलाया कि वे 'कॉफी विद करण' में हैं।
इसके बाद शो के होस्ट ने मजाक में कॉमेडियन को अपने रिश्ते के बारे में और खुलकर बात करने के लिए कहा, "कॉफी विद करण में आपको ऐसा ही होना चाहिए। सामने आइए और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सच बताइए।"
समय रैना की डेटिंग लाइफ को लेकर तब से अटकलें लगाई जा रही हैं, जब उन्हें कई मौकों पर इवेंट्स और एयरपोर्ट पर 12वीं पास एक्ट्रेस मेधा शंकर के साथ देखा गया, जिससे उनके रिश्ते की अफवाहें उड़ने लगीं। 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में दोनों के बीच हुई दोस्ताना बातचीत के बाद चर्चा और तेज हो गई, जहां समय ने मेधा को अपना "सबसे अच्छा दोस्त" बताया।
सितंबर 2026 में, दिसंबर में शादी होने की अफवाहों पर दोनों ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी, मेधा ने एक मीम शेयर करके शादी की इन बेबुनियाद अटकलों को खारिज कर दिया। दोनों में से किसी ने भी रिलेशनशिप में होने की पुष्टि नहीं की है। मुंबई में समय को एक नकाबपोश महिला का हाथ थामे हुए भी देखा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह महिला चांदनी आनंद घई थीं, जो उनके करीबी दोस्त बलराज सिंह घई की पत्नी हैं। इससे उस घटना को लेकर चल रही अटकलें भी साफ हो गईं।
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