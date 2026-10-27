‘मेरी मेहनत और संघर्ष का 10% भी नहीं दिखाया’, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पर बोलीं बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम

मैरी कॉमने 'बिग बॉस' में बिताए अपने समय के बारे में बात की और बताया कि दर्शकों ने उनको किस तरह से देखा। उन्होंने कहा कि शो के दौरान वह जैसी थीं, वैसी ही बनी रहीं और उन्होंने इस शो को एक ऐसे मौके के रूप में देखा, जिससे लोग उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें। “मैं बनावटी नहीं थी। जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें यह पता होगा। मुझे लगा कि यही सही समय था। लोगों ने मुझे अलग नज़रिए से देखा, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे पता है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, और अब वे असली मैरी कॉम को भी जान गए हैं। मैं उन्हें वह इंसान दिखाना चाहती थी, जो जिंदगी में इतनी कड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंची है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। 20 साल तक कौन खेल सकता है? मैंने अपने कामों से साबित कर दिया कि मैं कितनी असली हूं। आप सात हफ्तों तक दिखावा नहीं कर सकते। कभी-कभी मैं सोचती थी कि मैं इस तरह कैसे रहूंगी, लेकिन मुझे इसमें मजा आया।"