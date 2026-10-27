27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

‘मेरी मेहनत और संघर्ष का 10% भी नहीं दिखाया’, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पर बोलीं बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम

Mary Kom Biopic: बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ने 2014 की प्रियंका चोपड़ा स्टारर अपनी बायोपिक की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें उनके संघर्ष और कड़ी मेहनत का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा ही दिखाया गया है।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Updated: 27 Oct 2026, 1:03 PM IST

Mary Kom Biopic

मेरी कॉम ने अपनी बायोपिकपर की बात। (फोटो सोर्स: IMDb and @tellyreporter/instagram)

Mary Kom Biopic: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में नजर आ रहीं बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ने प्रियंका चोपड़ा अभिनीत अपनी 2014 की बायोपिक पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उनके संघर्ष और कड़ी मेहनत को पूरी तरह से नहीं दिखा पाई। शो से बाहर आने के बाद, इस बॉक्सर ने फिल्म और अपने जीवन के सफर के बारे में खुलकर बात की।

मैरी कॉम का मानना ​​है कि भारत की सबसे मशहूर खेल हस्तियों में से एक के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी सहा, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही फिल्म में दिखाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बारे में भी बात की कि 'बिग बॉस' में आने से पहले और बाद में लोगों ने उन्हें किस तरह से देखा।

मैरी कॉम की बायोपिक 'वास्तविक नहीं' थी

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपनी बायोपिक का सीक्वल देखना चाहेंगी, तो मैरी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस समय किसी और फिल्म की जरूरत है।

मुझे नहीं लगता कि अब कोई सीक्वल आना चाहिए

उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, "मुझे नहीं लगता कि अब कोई सीक्वल आना चाहिए, हर कोई मेरी कहानी जानता है। मेरा करियर और मेरा सफर पहले ही फिल्म और मेरी किताब 'अनब्रेकेबल' में दिखाया जा चुका है। हालांकि, वह बायोपिक वास्तविक नहीं थी। मुझे लगा कि कहानी के कुछ हिस्से असली नहीं थे। इसमें मेरे संघर्ष और कड़ी मेहनत का केवल 10 प्रतिशत ही दिखाया गया था। अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे, तभी आप मेरे संघर्ष और कड़ी मेहनत को समझ पाएंगे। आगे के जीवन में क्या होगा, यह तो नहीं पता, लेकिन मैं यही कामना करती हूं कि भविष्य सुखद और आसान हो। लोग जानना चाहते हैं कि क्या मेरी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह होगी। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, तो मैं तब तय करूंगी।"

मैरी कॉम का कहना है कि 'बिग बॉस 20' में उन्होंने अपना असली रूप दिखाया

मैरी कॉमने 'बिग बॉस' में बिताए अपने समय के बारे में बात की और बताया कि दर्शकों ने उनको किस तरह से देखा। उन्होंने कहा कि शो के दौरान वह जैसी थीं, वैसी ही बनी रहीं और उन्होंने इस शो को एक ऐसे मौके के रूप में देखा, जिससे लोग उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें। “मैं बनावटी नहीं थी। जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें यह पता होगा। मुझे लगा कि यही सही समय था। लोगों ने मुझे अलग नज़रिए से देखा, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे पता है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, और अब वे असली मैरी कॉम को भी जान गए हैं। मैं उन्हें वह इंसान दिखाना चाहती थी, जो जिंदगी में इतनी कड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंची है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। 20 साल तक कौन खेल सकता है? मैंने अपने कामों से साबित कर दिया कि मैं कितनी असली हूं। आप सात हफ्तों तक दिखावा नहीं कर सकते। कभी-कभी मैं सोचती थी कि मैं इस तरह कैसे रहूंगी, लेकिन मुझे इसमें मजा आया।"

प्रियंका चोपड़ा की 'मैरी कॉम' बायोपिक

2014 में रिलीज हुई 'मैरी कॉम' में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का किरदार निभाया था। इस फिल्म का निर्देशन उमंग कुमार ने किया था। इस स्पोर्ट्स बायोपिक मैरी के शुरुआती जीवन (मणिपुर) से लेकर उनके विश्व चैंपियन बॉक्सर बनने तक के सफर को दिखाया गया है।

फिल्म में उन चुनौतियों को भी दिखाया गया है, जिनका सामना मैरी को अपने प्रोफेशनल करियर, मातृत्व और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में करना पड़ा। इस फिल्म को क्रिटिक्स की बहुत तारीफ मिली थी। इतना ही नहीं फिल्म को 'सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म' के लिए नेशनल अवॉर्ड भी मिला था।

पत्नी सुनीता के बेवफाई के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मुझे इस दौर का अंदाजा था’

ये भी पढ़ें
Govinda Sunita Ahuja Controversy

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Oct 2026, 1:03 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘मेरी मेहनत और संघर्ष का 10% भी नहीं दिखाया’, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पर बोलीं बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘ऐसे भाई-बहन नहीं होते, सलमान सर ने भी चेतावनी दी थी’, लव- स्काउट के रिश्ते पर मैरी कॉम ने दिया बयान

Mary Kom dig on Love Gill and ScoutOP brother sister bond said Salman Sir had also issued warning
OTT

‘किसी के चरित्र पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं’, लव गिल पर विवादित टिप्पणी के बाद काश्वी का बड़ा बयान

ScoutOP Girlfriend Kaashvi Hiranandani Clarifies and apologies to Love Gill after character assassination
OTT

“अपने आदमी को बचाने के लिए दूसरी औरत को नीचे मत गिराओ’, लव गिल के समर्थन में उतरीं काम्या पंजाबी, काश्वी पर भड़कीं

Kamya Punjabi Support Love Gill after ScoutOP girlfriend kaashvi character assassination In Bigg Boss 20
OTT

पीएम मोदी की समय रैना के शो में कंटेस्टेंट राहिल ने उतारी नकल, सफेद कुर्ते में छाए, बोले- आज तक कोई चुनाव नहीं हारा

PM narendra modi mimicry contestant rahil in India Got Latent Samay Raina video call kunal kamra
OTT

‘बेटी के चरित्र हनन को देख टूटा परिवार’, लव गिल की टीम का फूटा गुस्सा , समाज के दोहरे मापदंडों पर उठाए सवाल

Love Gill Team Reaction against Allegations relation with Scoutop weekend ka vaar rohit shetty
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.