“अपने आदमी को बचाने के लिए दूसरी औरत को नीचे मत गिराओ’, लव गिल के समर्थन में उतरीं काम्या पंजाबी, काश्वी पर भड़कीं

Kamya Punjabi Support Love Gill In Bigg Boss 20: फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के घर में इन दिनों रिश्तों की उलझनें और पर्सनल बॉन्डिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। शो के कंटेस्टेंट स्काउटओपी (ScoutOP) और लव गिल के बीच की नजदीकियों को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वीकेंड का वार में स्काउट की गर्लफ्रेंड काश्वी पहुंचीं। जहां उन्होंने लव के कैरेक्टर पर सवाल उठाए। जिसके बाद घर का माहौल पूरा बदल गया। अब उसी को लेकर जानी-मानी अभिनेत्री काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi) खुलकर लव गिल के समर्थन में सामने आई हैं और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए काश्वी हीरानंदानी और स्काउटओपी को आड़े हाथों लिया है।