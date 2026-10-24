लव और स्काउट की हरकतों पर लगाई रोहित शेट्टी ने क्लास! ‘वीकेंड का वार’ में उठाए तीखे और कड़े सवाल

Bigg Biss 20 Weekend Ka Vaar: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का सफर जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, शो में ड्रामे और हंगामे का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान नहीं बल्कि बॉलीवुड के फेमस एक्शन निर्देशक रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) होस्ट की भूमिका में नजर आए। शो के दौरान रोहित शेट्टी ने अपने कड़े तेवरों से घर के अंदर चल रही गतिविधियों पर खुलकर बात की। उन्होंने घर के कंटेस्टेंट्स लव गिल और स्काउटओपी के बीच चल रहे समीकरणों को लेकर तीखे सवाल उठाए और जिस तरह से वह एक-दूसरे की मालिश या पैर दबाते नजर आए, उस पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।