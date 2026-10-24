24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

OTT

लव और स्काउट की हरकतों पर लगाई रोहित शेट्टी ने क्लास! ‘वीकेंड का वार’ में उठाए तीखे और कड़े सवाल

Bigg Boss 20: वीकेंड का वार में इस बार रोहित शेट्टी ने होस्ट के रूप में शिरकत की। शो के दौरान उन्होंने लव और स्काउट के बीच एक-दूसरे के पैर और हाथ दबाने की हरकतों पर कड़ी आपत्ति जताई और जमकर फटकार लगाई।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Updated: 24 Oct 2026, 8:29 AM IST

Rohit Shetty reprimands Love and ScoutOp for their bond said seen outside is bad weekend ka vaar

'बिग बॉस 20' में सलमान खान ने लगाई घरवालों की क्लास (Photo Source- Instagram/JioHotstar)

Bigg Biss 20 Weekend Ka Vaar: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का सफर जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, शो में ड्रामे और हंगामे का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान नहीं बल्कि बॉलीवुड के फेमस एक्शन निर्देशक रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) होस्ट की भूमिका में नजर आए। शो के दौरान रोहित शेट्टी ने अपने कड़े तेवरों से घर के अंदर चल रही गतिविधियों पर खुलकर बात की। उन्होंने घर के कंटेस्टेंट्स लव गिल और स्काउटओपी के बीच चल रहे समीकरणों को लेकर तीखे सवाल उठाए और जिस तरह से वह एक-दूसरे की मालिश या पैर दबाते नजर आए, उस पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।

सलमान खान ने नहीं 'वीकेंड का वार' में आए रोहित शेट्टी, लगाई घरवालों की क्लास

'बिग बॉस 20' में इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' सलमान खान नही बल्कि रोहित शेट्टी करते नजर आए। इस दौरान बातचीत का सिलसिला जब कंटेस्टेंट 'लव' और 'स्काउट' की तरफ मुड़ा, तो रोहित शेट्टी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उन्हें आईना दिखाया। रोहित ने लव से पूछा कि उनके लिए स्काउट क्या मायने रखते हैं, जिसके जवाब में लव ने उन्हें अपने भाई की तरह बताया।

लव के इसी जवाब पर रोहित शेट्टी ने तंज कसते हुए कहा, "नाइस। लेकिन जब वो पैर दबा रहा है, हाथ दबा रहा है, नेक दबा रहा है लव, वो ठीक नहीं लग रहा है बाहर। आप स्काउट को बोलते हो कि जरा पीछे दबा दे। यह सब देखने में बेहद गंदा लग रहा है।

रोहित की इस दो टूक बात के बाद घर का माहौल काफी गंभीर हो गया। लेकिन, सफाई देते हुए स्काउट ने कहा कि जब माही बोलती हैं, तो वह उनके भी पैर दबा देते हैं। लेकिन रोहित शेट्टी ने उनकी इस दलील को खारिज करते हुए दो टूक कहा कि कैमरे पर जो कुछ भी बाहर जनता को दिख रहा है, वह सरासर गलत संदेश दे रहा है और इसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता।

वीकेंड का वार में रोहित शेट्टी के तेवर देख सहमे घरवाले

अपने एक्शन और सख्त फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले रोहित शेट्टी ने जिस तरह से 'बिग बॉस 20' के मंच पर कंटेस्टेंट्स की क्लास ली, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में घर के अंदर रिश्तों के समीकरण और ज्यादा बदलने वाले हैं। दर्शकों को भी रोहित का यह बेबाक अंदाज काफी पसंद आ रहा है। अब देखना यह होगा कि इस चेतावनी के बाद घर के सदस्य अपने व्यवहार में किस तरह का बदलाव लाते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Oct 2026, 8:29 AM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / OTT News / लव और स्काउट की हरकतों पर लगाई रोहित शेट्टी ने क्लास! ‘वीकेंड का वार’ में उठाए तीखे और कड़े सवाल

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘वो मेरी जिंदगी की बड़ी भूल थी’, टूटी सगाई पर छलका ‘बिग बॉस’ फेम अब्दु रोजिक का दर्द, एक्टिंग डेब्यू पर दी जानकारी

Abdu Rozik opens up about his broken engagement and shares details regarding his acting debut
OTT

गैंगस्टर ड्रामा सीरीज ‘AKKA’ का धमाकेदार टीजर आउट, कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे ने उड़ाया गर्दा, जानें रिलीज डेट

AKKA Teaser
OTT

‘वीकेंड का वार’ में काजी तौकीर पर भड़के सलमान खान, स्काउटओपी के कान में थूकने पर लगाई फटकार

Salman Khan Scold Qazi Touqeer
OTT

20 साल पुरानी गलतफहमी पर काजी तौकीर ने तोड़ी चुप्पी, एकता कपूर ने कमेंट में लिखा- ‘Winner’

Qazi Touqeer Ekta Kapoor
OTT

Rise And Fall 2 में सोनम मलिक का खुलासा, 7 साल का है बेटा, एक साल से मुझे उससे मिलने नहीं दिया

Sonam Malik Emotional Revelation
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.