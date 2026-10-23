23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

दलेर मेंहदी के बेटे ने गुरदीप मेहंदी ने पिता की सेहत पर तोड़ी चुप्पी, नशे में धुत और गाना न गाने के लगे थे आरोप

Gurdeep Mehndi on Daler Mehndi: गायक दलेर मेहंदी के बेटे गुरदीप मेहंदी ने अपने पिता पर लगे नशे और ठीक से न गा पाने के आरोपों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने अपने पिता की सेहत की अपडेट दी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Updated: 23 Oct 2026, 8:11 AM IST

Daler Mehndi son gurdeep mehndi react father health update after alcohol dispute

Gurdeep Mehndi On Father Daler Mehndi Controversy: उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने स्टेज शो के दौरान मशहूर गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) पर नशे में होने और गाना न गा पाने को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने सिंगर का भरी महफिल में अपमान किया था। जैसे ही इसके वीडियो सोशल मीडिया पर आए लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए। छोटे भाई मीका सिंह ने भी भाई दलेर मेहंदी को लेकर मंत्री को फटकार लगाई थी और बताया था कि दलेक पाजी की तबीयत ठीक नहीं थी। उनकी हाल ही में सर्जरी हुई है। अब इसी विवाद पर दलेर मेहंदी के बेटे गुरदीप ने चुप्पी तोड़ी है और पिता की सेहत पर अपडेट दिया है।

पिता दलेर मेहंदी की सेहत पर क्या बोले बेटे गुरदीप मेहंदी के बेटे?

PTC पंजाबी म्यूजिक अवॉर्ड्स (PTC Punjabi Music Awards) के रेड कार्पेट पर गुरदीप मेहंदी भी पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत की। गुरदीप से जब पिता दलेर मेहंदी पर लगे उन आरोपों के बारे में सवाल किया, जिसमें कहा गया था कि वह नशे की हालत में स्टेज पर चढ़े थे और गा नहीं पा रहे थे। और उनकी सेहत पर सवाल पूछा गया तो गुरदीप ने बेहद आत्मविश्वास और बेबाकी के साथ इसका जवाब दिया। अपने पिता का समर्थन करते हुए गुरदीप ने हंसते हुए कहा, "वो फर्स्ट क्लास, चकाचक सुपर हिट हैं। और सबसे अच्छे हैं। बेस्ट ऑफ लक।"

गुरदीप के इस जवाब से साफ हो गया है कि उनके पिता पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके खिलाफ फैलाई जा रही बातें महज अफवाहें थीं। परिवार की तरफ से पहले भी मीका सिंह और हरजीत मेहंदी इन आरोपों का खंडन कर चुके हैं, और अब बेटे गुरदीप के इस बयान ने आलोचकों को करारा जवाब दिया है।

दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट रद्द होने पर भी बोले गुरदीप

इस बातचीत के दौरान जब गुरदीप मेहंदी से पूछा गया कि पंजाबी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) का दिल्ली में होने वाला कॉन्सर्ट सुरक्षा कारणों से रद्द हो गया है, तो इस पर उन्होंने हैरानी जताते हुए भी उसके जवाब दिया।

गुरदीप ने कहा कि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्थिति जल्द सुधरेगी और फैंस को दोबारा अपने पसंदीदा कलाकारों को लाइव परफॉर्म करते देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवॉर्ड्स में हिस्सा लेने को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद इस मंच पर आना उनके लिए बेहद शानदार अनुभव रहा है, जहां कलाकारों के लिए जनता का प्यार और अवॉर्ड दोनों ही बहुत मायने रखते हैं

दलेर मेहंदी का इवेंट से पहले का वीडियो हुआ वायरल, मंत्री सुबोध उनियाल का किया था धन्यवाद, अब उठे सवाल

ये भी पढ़ें
Daler Mehndi Video before Uttarakhand Event

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Oct 2026, 8:11 AM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दलेर मेंहदी के बेटे ने गुरदीप मेहंदी ने पिता की सेहत पर तोड़ी चुप्पी, नशे में धुत और गाना न गाने के लगे थे आरोप

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मंत्री आशीष शेलार ने टाइगर श्रॉफ से मुलाकात के बाद तोड़ी चुप्पी, बताया कैसी है उनकी तबीयत? ड्राइवर के लिए मांगी दुआ

minister ashish shelar react Tiger shroff attack after meeting share actor health update
बॉलीवुड

Tum Mere Ho Review: प्यार, धोखा और रिश्तों के उतार-चढ़ाव से भरी रोमांटिक फिल्म ‘तुम मेरे हो’, बॉलीवुड में चमकने को तैयार टीवी के दो बड़े सितारे

Tum Mere Ho Movie Review
बॉलीवुड

विश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद कड़ी सुरक्षा में IIFA इवेंट में पहुंचे सलमान खान, वीडियो आया सामने

Salman Khan Security
बॉलीवुड

‘ये एक अरेंज मैरिज है’, सुपरस्टार तेजा सज्जा ने शादी की कन्फर्म, जानें कौन हैं होने वाली पत्नी

Teja Sajja Marriage News
बॉलीवुड

‘आपके मंत्री शराब पीकर आते दिखे तो’, मीका सिंह ने BJP के मीडिया इंचार्ज से पूछा सवाल, बढ़ा विवाद

Mika Singh On Daler Mehndi Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.