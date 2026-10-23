दलेर मेंहदी के बेटे ने गुरदीप मेहंदी ने पिता की सेहत पर तोड़ी चुप्पी, नशे में धुत और गाना न गाने के लगे थे आरोप

Gurdeep Mehndi On Father Daler Mehndi Controversy: उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने स्टेज शो के दौरान मशहूर गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) पर नशे में होने और गाना न गा पाने को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने सिंगर का भरी महफिल में अपमान किया था। जैसे ही इसके वीडियो सोशल मीडिया पर आए लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए। छोटे भाई मीका सिंह ने भी भाई दलेर मेहंदी को लेकर मंत्री को फटकार लगाई थी और बताया था कि दलेक पाजी की तबीयत ठीक नहीं थी। उनकी हाल ही में सर्जरी हुई है। अब इसी विवाद पर दलेर मेहंदी के बेटे गुरदीप ने चुप्पी तोड़ी है और पिता की सेहत पर अपडेट दिया है।