दलेर मेहंदी के नशे वाले आरोपों पर छोटे भाई हरजीत मेहंदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- परिवार के लिए दुखी हूं

हरजीत मेहंदी ने अपने बड़े भाई का बचाव करते हुए कहा, "अभी कुछ ही देर पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होते हुए देखा जिसमें मेरे बड़े भाई दलेर मेहंदी जी के बारे में यह बोला जा रहा है कि वो शराबी पीकर स्टेज पर चढ़े थे। सुनकर बहुत दुख लगा। और वैसे तो मैं सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा आता नहीं हूं। मेरे गाने या मेरे शोज ही पोस्ट होते हैं। लेकिन ये बात हमारे परिवार के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। इसलिए मुझे लगा कि मैं अपनी फीलिंग्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं।" उन्होंने आगे कहा कि दलेर मेहंदी ने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को एक पूजा और इबादत की तरह माना है।