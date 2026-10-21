“क्या उम्र और विरासत हमें लापरवाही की छूट देती है?”, दलेर मेहंदी विवाद पर सिंगर सोना महापात्रा ने दिया बेबाक बयान

Sona Mohapatra React On Daler Mehndi Controversy: उत्तराखंड के एक कार्यक्रम के दौरान गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) को राज्यमंत्री द्वारा अपमानित करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद जहां एक तरफ मीका सिंह, बादशाह और अनुपम खेर जैसे तमाम कलाकार दलेर मेहंदी के समर्थन में उतर आए हैं, वहीं अब मशहूर गायिका सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) ने एक अलग और बेहद गंभीर मुद्दा उठाया है। उन्होंने एक सवाल किया कि क्या दिग्गज और पुराने कलाकारों का सम्मान उनकी पेशेवर जवाबदेही की कीमत पर किया जाना चाहिए? साथ ही उन्होंने कहा कि जो जनता अच्छे पैसे देकर आई है उसका क्या?