प्रियंका राजस्थान पत्रिका की एंटरटेनमेंट डिजिटल टीम में सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें डिजिटल पत्रकारिता, टेलीविजन प्रोडक्शन और मल्टीमीडिया के क्षेत्र में 8 साल से अधिक का अनुभव है। वह एंटरटेनमेंट, ट्रेंडिंग विषयों और ब्रेकिंग न्यूज को कवर करती हैं। उन्होंने साल 2023 में राजस्थान पत्रिका से जुड़ने से पहले वह सहारा समय (नेशनल टीम) में असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्य कर चुकी हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रीय समाचार, करंट अफेयर्स, डॉक्यूमेंट्री, लाइव न्यूज प्रोडक्शन और मल्टीमीडिया कंटेंट निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यूज नेशन, इंडिया न्यूज में भी काम कर चुकी हैं। प्रियंका ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से जर्नलिज्म एवं डिजिटल मीडिया में MA और श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। अपने काम को बेहद ईमानदारी से और पूरी निष्टा से करती हैं। वह निष्पक्ष, सटीक, विश्वसनीय और जिम्मेदार पत्रकारिता में विश्वास रखती हैं तथा हर खबर को प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि और संपादकीय मानकों का पूरी गंभीरता से पालन करती हैं। Contact- priyanka.dagar@in.patrika.com