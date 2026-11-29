बातचीत को आगे बढ़ाते हुए नमन ने कहा कि असल में वह 'गुल्लू' के अंदर खुद को देखते हैं। उनके मुताबिक, जिस तरह गुल्लू अरिश्फा के साथ व्यवहार करता है और उन्हें इरिटेट करता है, वह भी बिल्कुल वैसा ही करते। मजाकिया और तंज भरे लहजे में नमन ने यहां तक कह दिया कि मन करता है बिग बॉस से कहें कि उन्हें एक निप्पल या पैसिफायर दे दिया जाए ताकि वह उनके मुंह में डाल दें। उन्होंने कहा कि अरिश्फा कई बार बिना किसी ठोस वजह के जरूरत से ज्यादा जिद करती हैं, और हालिया 'दिमाग की कच्ची' वाले प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि अदिति ने कनिका के बजाय अरिश्फा पर डाला होता तो ज्यादा मजा आता।