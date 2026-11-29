बिग बॉस 20 के वीकेंड का वॉर में सलमान खान ने याद की पिता की सलाह। (फोटो सोर्स: @jiohotstar and @beingsalmankhan/instagram)
Salman Khan Recalls Salim Khan Advice: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के लेटेस्ट 'वीकेंड का वार' एपिसोड में, होस्ट सलमान खान ने अपने पिता सलीम खान की दी गई एक सलाह का जिक्र किया। यह सलाह उन्हें तब मिली थी जब वे 1989 की फिल्म 'मैंने प्यार किया' से बतौर लीड एक्टर अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। सुपरस्टार ने बताया कि कैसे उनके पिता और दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान ने उन्हें खुद के प्रति जागरूक रहने की अहमियत के बारे में समझाया था।
'बिग बॉस' के दमदार कंटेस्टेंट काजी तौकीर को समझाते हुए सलमान खान ने अपने पिता की सलाह को याद करते हुए कहा कि तारीफ मिलने के बाद काजी घमंड में आ गए हैं और अपनी ही इमेज खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "जब मैंने 'मैंने प्यार किया' की थी, तब मेरे पिता ने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, 'ईश्वर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे फैंस… कोई भी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। लेकिन सिर्फ एक इंसान है जो तुम्हारे खिलाफ जा सकता है, और वह तुम खुद हो।' गब्बर को गब्बर ही मार सकता है।"
'बिग बॉस 20' के पिछले महीने में आए एक 'वीकेंड का वार' एपिसोड में, सलमान खान ने उस समय को याद किया जब वे अपने 2008 के मशहूर टीवी गेम शो 'दस का दम' को लगभग ठुकराने ही वाले थे, क्योंकि उस दौर में वे काफी मुश्किल समय से गुजर रहे थे। तब सलीम खान ने उन्हें यह टीवी शो करने की सलाह दी थी। सलमान ने बताया, "मैं आपको अपनी जिंदगी का एक उदाहरण देता हूं। मैंने 'मैंने प्यार किया' और कई अन्य फिल्में कीं, और फिर मुझे एक टीवी शो मिला। उस समय, मेरे बारे में हर तरफ काफी निगेटिविटी फैली हुई थी - चाहे वह कोर्ट केस हों, रिश्ते हों या मेरी फिल्में।"
सलमान खान ने आगे कहा, "मैं यह करने वाला नहीं था क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत कुछ कहा जा रहा था। हर अखबार और टीवी चैनल मेरी जमकर आलोचना कर रहा था। मैंने इस बारे में अपने पिता से बात की और सलाह मांगी। उन्होंने पूछा, 'क्या तुम्हें अपने व्यक्तित्व, अपने दिल और अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है?' मैंने 'हां' कहा, तो उन्होंने मुझे शो के लिए हामी भरने को कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि शो में मैं जैसा हूं, वैसा ही रहूं। उस एक शो से लोगों को पता चल गया कि मैं असल में कौन हूं।"
इसके अलावा, पिछले साल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में सलमान खान ने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने अपने पिता की जीवन से जुड़ी सीखों को पहले क्यों नहीं सुना। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "वर्तमान आपका अतीत बन जाता है, अतीत आपके भविष्य तक पहुंच जाता है। वर्तमान एक गिफ्ट है, इसका सही इस्तेमाल करें। गलतियों को दोहराने से वे आदत बन जाती हैं और फिर आपका कैरेक्टर बन जाती हैं। किसी और को दोष न दें, कोई भी आपसे वह काम नहीं करवा सकता जो आप नहीं करना चाहते। मेरे पिता ने मुझसे यही कहा था, और यह बिल्कुल सच है। काश मैंने यह बात पहले सुनी होती, लेकिन कभी भी बहुत देर नहीं होती।"
वहीं, काम की बात करें तो सलमान अपनी फिल्म 'मातृभूमि' के प्रमोशन में बिजी हैं। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित यह वॉर ड्रामा 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में चित्रांगदा सिंह, ज़ेन शॉ, अनूप बिक्रम शाही, मुकेश ऋषि, यशपाल शर्मा और प्रशांत तमांग भी नजर आएंगे। इसे सलमान खान फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है और जियो स्टूडियोज ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। बता दें कि इस बार सलमान की फिल्म को कड़ी टक्कर देने वाली है श्रद्धा कपूर की 'ईथा' जिसकी कहानी महाराष्ट्र की लोकप्रिय लावणी की डांसर विठाबाई नारायणगावकर की जिंदगी पर आधारित है।
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