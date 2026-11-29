इसके अलावा, पिछले साल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में सलमान खान ने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का पछतावा है कि उन्होंने अपने पिता की जीवन से जुड़ी सीखों को पहले क्यों नहीं सुना। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "वर्तमान आपका अतीत बन जाता है, अतीत आपके भविष्य तक पहुंच जाता है। वर्तमान एक गिफ्ट है, इसका सही इस्तेमाल करें। गलतियों को दोहराने से वे आदत बन जाती हैं और फिर आपका कैरेक्टर बन जाती हैं। किसी और को दोष न दें, कोई भी आपसे वह काम नहीं करवा सकता जो आप नहीं करना चाहते। मेरे पिता ने मुझसे यही कहा था, और यह बिल्कुल सच है। काश मैंने यह बात पहले सुनी होती, लेकिन कभी भी बहुत देर नहीं होती।"