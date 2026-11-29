सलमान खान ने स्काउट ओपी की लगाई क्लास। (फोटो सोर्स: @jiohotstar/instagram)
Salman Khan on Scout OP Love Gill: शनिवार को, बिग बॉस सीजन 20 के 'वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान, सलमान खान, स्काउट ओपी पर इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने गुल्लू के साथ लव गिल के बारे में बातें की थीं। उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स को वह क्लिप दिखाई जिसमें स्काउट और गुल्लू, लव के बारे में बात कर रहे थे। इस दौरान गेमर यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि लव ही उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी।
क्लिप दिखाए जाने के बाद, लव रोने लगीं और बेडरूम में वॉशरूम की तरफ चली गईं। स्काउट से बात करते हुए सलमान ने कहा, "आपने लव के बारे में क्या-क्या कहा है? आपने लव को पूरी तरह फंसा दिया है। सारा इल्जाम आपने लव पर मढ़ दिया है। इसके पीछे आपका क्या इरादा था, हमें नहीं पता। शायद आप लोगों की नजर में खुद को बेकसूर साबित करना चाहते थे कि आपको लुभाने की कोशिश की गई थी।"
बाद में, रविवार के 'वीकेंड का वार' एपिसोड के प्रोमो में, सलमान ने आगे कहा कि स्काउट ने लव की साख बर्बाद कर दी है। जब स्काउट ने सलमान की बात नहीं मानी, तो एक्टर और भी ज्यादा भड़क गए और बोले, "क्या यह बातचीत मैंने की है? यह बातचीत तो आपने और गुल्लू ने की थी। उस लड़की ने आप पर इतना गहरा असर डाला है कि आप अपना होश खो बैठे हैं।" 'मातृभूमि' के अभिनेता ने आगे कहा कि अब तक उन्होंने इतनी जोर से अपनी बात नहीं रखी थी, लेकिन अगर वे अब भी ऐसा नहीं करते हैं, तो यह उनके लिए शर्म की बात होगी।
बता दें कि 'बिग बॉस 20' में स्काउट ओपी रात के समय गुल्लू से बातचीत करते नजर आए। इस दौरान स्काउट ने लव गिल के साथ अपनी पुरानी दोस्ती के बारे में भी बात की। स्काउट ने कहा कि उन्होंने एक इंसान के पीछे अपना काफी समय बर्बाद किया है। जब उनकी और लव की दोस्ती थी, तब लव उनका काफी ख्याल रखती थीं। वह इस बात का ध्यान रखती थीं कि स्काउट समय पर खाना खाएं और अपनी रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों का भी ध्यान रखें।
स्काउट ओपी ने बातचीत के दौरान एक ऐसा दावा किया, जिसने यूजर्स का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार लव से रोज उनके बालों में तेल लगाने के लिए कहा था और लव ऐसा करती भी थीं। इसके बाद स्काउट ने कहा, 'चड्डी तक धोई है।' उनकी यह बात सुनकर गुल्लू हंसने लगते हैं। स्काउट आगे बताते हैं कि दोनों रोजाना एक ही बिस्तर पर बैठकर काफी देर तक बातें किया करते थे। उन्होंने इस जगह को अपना 'बिस्तर हब' तक बता दिया।
प्रोमो में यह भी दिखाया गया कि लव लगातार रो रही थीं, और उन्होंने कनिका मान और आम्रपाली दुबे से कहा, "मैंने इसे राखी बांधी थी।" अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रविवार के एपिसोड में क्या होता है।
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