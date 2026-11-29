बाद में, रविवार के 'वीकेंड का वार' एपिसोड के प्रोमो में, सलमान ने आगे कहा कि स्काउट ने लव की साख बर्बाद कर दी है। जब स्काउट ने सलमान की बात नहीं मानी, तो एक्टर और भी ज्यादा भड़क गए और बोले, "क्या यह बातचीत मैंने की है? यह बातचीत तो आपने और गुल्लू ने की थी। उस लड़की ने आप पर इतना गहरा असर डाला है कि आप अपना होश खो बैठे हैं।" 'मातृभूमि' के अभिनेता ने आगे कहा कि अब तक उन्होंने इतनी जोर से अपनी बात नहीं रखी थी, लेकिन अगर वे अब भी ऐसा नहीं करते हैं, तो यह उनके लिए शर्म की बात होगी।