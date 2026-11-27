पाकिस्तानी शो पर खुशबू सुंदर ने जताया विरोध। (फोटो सोर्स: IMDb and @khushsundar/instagram)
Khushbu Sundar on Pakistani Show: नेटफ्लिक्स ने हाल ही में अपने पहले पाकिस्तानी ओरिजिनल शो 'जो बचे हैं संग समेट लो' का ट्रेलर जारी किया था। लेकिन 4 दिसंबर को होने वाली इसकी रिलीज से पहले ही, भारत सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म से इस शो को देश में ब्लॉक करने के लिए कहा है। इस कदम का समर्थन करते हुए, एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर ने कहा कि इसे भारत में स्ट्रीम करने की अनुमति देना, ठीक वैसा ही है जैसे पाकिस्तान का भारत में आकर क्रिकेट मैच खेलना। .
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किए गए एक नोट में, खुशबू ने लिखा कि हालांकि उनका मानना है कि कला की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि 'जो बचे हैं संग समेट लो' को भारत में स्ट्रीम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
एक्ट्रेस ने इसकी तुलना क्रिकेट मैचों से करते हुए लिखा, "मेरा सच में मानना है कि कला की कोई सीमा नहीं होती और इसे एक नदी की तरह बहना चाहिए, जो अपना रास्ता खुद बनाती है और पीछे एक निशान छोड़ जाती है। लेकिन भारत में किसी पाकिस्तानी शो को दिखाना, ठीक वैसा ही है जैसे भारत में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेलना। अगर देशहित में भारत में दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति नहीं है, तो इस शो को भी प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए।"
उन्होंने आगे लिखा, "शो के निर्माताओं और कलाकारों का पूरा सम्मान करते हुए, माफ करें, लेकिन हम भारतीयों के लिए हमारा देशभक्ति का जज्बा सबसे ऊपर है। हमारे देश या हमारे 'हम हैं हिंदुस्तानी' होने के भाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जिसे हम गर्व के साथ सिर उठाकर गाते हैं। जब बात हमारे भारत की आती है, तो बाकी सब कुछ गौण हो जाता है।" उन्होंने आगे जोड़ा, "सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।"
PTI के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नेटफ्लिक्स के पहले पाकिस्तानी शो 'जो बच्चे हैं संग समेट लो' के भारत में रिलीज होने की संभावना को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि पाकिस्तान से जुड़ा कोई भी कंटेंट भारत में स्ट्रीम न हो। इस शो का ट्रेलर मंगलवार को जारी किया गया था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने अभी तक यह नहीं बताया है कि यह पाकिस्तानी शो भारत में स्ट्रीम होगा या नहीं।
'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन' (AICWA) और 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयीज' (FWICE) का कहना है कि अगर यह शो भारत में रिलीज होता है, तो यह मंत्रालय की उस एडवाइजरी का उल्लंघन होगा, जो पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी की गई थी। उस समय मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म और स्ट्रीमिंग सेवाओं से पाकिस्तानी कंटेंट को हटा देने या न दिखाने के लिए कहा था। मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से यह भी कहा है कि वे पिछले साल जून में किए गए अपने वादे पर कायम रहें, जब उन्होंने सरकार को बताया था कि उन्होंने भारत में अपने सब्सक्राइबर्स के लिए पाकिस्तान से जुड़ी कोई भी फिल्म या सीरीज़ उपलब्ध नहीं कराई है, और उसी रुख को बनाए रखें।
बड़ी खबरेंView All
OTT
मनोरंजन