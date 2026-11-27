'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन' (AICWA) और 'फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयीज' (FWICE) का कहना है कि अगर यह शो भारत में रिलीज होता है, तो यह मंत्रालय की उस एडवाइजरी का उल्लंघन होगा, जो पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी की गई थी। उस समय मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म और स्ट्रीमिंग सेवाओं से पाकिस्तानी कंटेंट को हटा देने या न दिखाने के लिए कहा था। मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स से यह भी कहा है कि वे पिछले साल जून में किए गए अपने वादे पर कायम रहें, जब उन्होंने सरकार को बताया था कि उन्होंने भारत में अपने सब्सक्राइबर्स के लिए पाकिस्तान से जुड़ी कोई भी फिल्म या सीरीज़ उपलब्ध नहीं कराई है, और उसी रुख को बनाए रखें।