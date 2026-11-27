Scout big compare love gill and Girlfriend Kaashvi: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर के अंगर और बाहर की हलचल सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रहती है। कभी प्यार का इजहार तो कभी घर में लड़ाई को लेकर विवाद खड़े हो जाते है। लेकिन इन दिनों बिग बॉस 20 में जो कंटेस्टेंट का रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है वह है स्काउट और लव गिल। जहां पहले दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते नजर आते थे अब दोनों के बीच एक तकरार दिखाई देती है। अक्सर स्काउट को लव गिल के लिए अपशब्द कहते देखा गया है। इस बार भी यही हुआ। स्काउट ने अपनी गर्लफ्रेंड काश्वी को फरारी बताया तो लव को चीप कार कहा।