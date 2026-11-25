Bigg Boss 20 से मनीष गोयल और काजी तौकीर की वायरल प्रोफेसर रील। (फोटो सोर्स: @jiohotstarreality/instagram)
Manish Goel Viral Professor Reels: "आप एक प्रोफेसर की तरह दिखते हैं" - यह लाइन 'बिग बॉस 20' के इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक बन गई है। 'बिग बॉस 20' के नॉमिनेशन राउंड के दौरान, काजी तौकीर ने मनीष गोयल को 'प्रोफेसर' कहा था, जो अब मीम्स का हिस्सा बन गया है। इस बात से नाराज मनीष गोयल ने बाद में अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में भी खुलकर बात की और काजी को जवाब देते हुए कहा, "मैं नहीं हूं।" उनके बीच हुई यह बहस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और जल्द ही एक बड़ा ट्रेंड बन गई। नेटफ्लिक्स की 'मनी हाइस्ट' की रील्स से लेकर लिवरपूल FC द्वारा इस मोमेंट को रीक्रिएट करने तक, यह ऑडियो इंटरनेट पर छा गया है। अब मनीष ने इस ट्रेंड पर अपना रिएक्शन दिया है।
'वैरायटी इंडिया' को दिए इंटरव्यू में मनीष गोयल ने कहा, "मुझे लगता है कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बना ली है। मैं कभी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहा। जब मैं 'बिग बॉस 20' में गया, तब मेरे केवल 9,000 फॉलोअर्स थे और मैं उसी में खुश था। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आपका काम खुद बोलता है और काम से ही आपको और काम मिलता है। जब मैं घर वापस आया और मेरी बेटी ने मुझे ये सारी रील्स दिखाईं, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ!"
उन्होंने आगे कहा, "मैंने 'मनी हाइस्ट' के किरदार 'द प्रोफेसर' (अल्वारो मोर्टे) के साथ बने एडिट्स देखे, जो बहुत शानदार थे। आज सुबह ही मैंने ऐसे 10 एडिट्स देखे। अब मुझे समझ आया कि सलमान सर किस बारे में बात कर रहे थे। लिवरपूल FC वाली रील देखकर तो मैं हैरान ही रह गया!"
पैर में अचानक लगी चोट के कारण मनीष गोयल को 'बिग बॉस 20' छोड़ना पड़ा था। उन्होंने शो से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के अहम आखिरी दिनों में शारीरिक रूप से कमजोर होकर परफॉर्म न कर पाने का जोखिम उठाने से बेहतर है कि वे शो से बाहर ही हो जाएं।
उन्होंने कहा कि BB20 के सफर को मिले रिस्पॉन्स से वे अभिभूत हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी रील के 20 मिलियन व्यूज पार करने पर भी खुशी जताई। 'कसौटी जिंदगी की' के इस एक्टर ने मिले प्यार के लिए आभार जताया और शो से बाहर निकलते समय सलमान खान द्वारा कहे गए अच्छे शब्दों की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'मुझे इस बात की खुशी है कि मैंअपनी गरिमा और मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए शो से विदा ले रहा हूं।
मनीष ने काजी तौकीर के बारे में बात करते हुए काजी की दिल को छू लेने वाली आवाज की तारीफ की और कहा कि वे हमेशा से उनके टैलेंट की कद्र करते रहे हैं। 'फेम गुरुकुल' से काजी के सफर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कलाकारों को सफलता अलग-अलग पड़ावों पर मिलती है, किसी को जल्दी पहचान मिल जाती है, तो किसी को अपनी कामयाबी के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है।
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