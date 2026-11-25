Manish Goel Viral Professor Reels: "आप एक प्रोफेसर की तरह दिखते हैं" - यह लाइन 'बिग बॉस 20' के इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक बन गई है। 'बिग बॉस 20' के नॉमिनेशन राउंड के दौरान, काजी तौकीर ने मनीष गोयल को 'प्रोफेसर' कहा था, जो अब मीम्स का हिस्सा बन गया है। इस बात से नाराज मनीष गोयल ने बाद में अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में भी खुलकर बात की और काजी को जवाब देते हुए कहा, "मैं नहीं हूं।" उनके बीच हुई यह बहस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और जल्द ही एक बड़ा ट्रेंड बन गई। नेटफ्लिक्स की 'मनी हाइस्ट' की रील्स से लेकर लिवरपूल FC द्वारा इस मोमेंट को रीक्रिएट करने तक, यह ऑडियो इंटरनेट पर छा गया है। अब मनीष ने इस ट्रेंड पर अपना रिएक्शन दिया है।