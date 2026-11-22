Sorab Bedi React On girlfriend Delnaz Daruwala age gap: 'स्प्लिट्सविला X6' से चर्चा में आए मॉडल और अभिनेता सोराब बेदी ने इन दिनों चर्चा में हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपनी 24 साल बड़ी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो शेयर की थी, जिसकी वजह से वह ट्रोलर्स के निशाने आ गए, लेकिन उन्होंने रिएक्शन देते हुए लोगों को करारा जवाब दिया था। लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपनी निजी जिंदगी, रिश्ते और ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर खुलकर बात की है। डेलना दारूवाला के साथ अपने रिश्ते की खबरों के बाद उठे विवाद, निहारिका तिवारी से अलग होने की चर्चा और इंटरनेट प्रतिक्रियाओं पर सोराब ने बेबाक अंदाज में अपनी राय रखी है।