अर्शी खान का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वह पैपराजी से बातचीत करती नजर आ रही है। इस दौरान उन्होंने अपने बयान में बिग बॉस 20 को लेकर बात की। जब उनसे लव गिल, स्काउट और विनर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ट्रॉफी की दौड़ को लेकर अपनी पसंद साफ करते हुए कहा कि अगर जीतना ही है और ट्रॉफी आनी ही है, तो काजी या यंग DSA में से कोई भी जीत सकता है, लेकिन लव गिल के हाथ जीत नहीं लगनी चाहिए। उनकी इस बात से साफ झलकता है कि खेल के समीकरणों को लेकर वह लव गिल के पक्ष में नहीं हैं।