अर्शी खान ने लव गिल और स्काउट को लेकर दिया बयान (Photo Source- Instagram/arshikofficial/JioHotstar)
Arshi Khan On Love Gill and Scout Relation: टीवी और रियलिटी शोज की चर्चित शख्सियत अर्शी खान एक बार फिर अपने बेबाक और तीखे अंदाज के चलते चर्चा में हैं। 'बिग बॉस 20' को लेकर चल रही हलचल के बीच अर्शी खान ने कंटेस्टेंट्स की जीत और उनके समीकरणों पर खुलकर अपनी राय रखी है। अपने खास अंदाज में बात करते हुए अर्शी ने साफ कहा कि ट्रॉफी चाहे काजी जीतें या यंग DSA, लेकिन लव गिल को नहीं जीतना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्काउट की दावेदारी और लव गिल के साथ उनके रिश्ते पर भी चुटीले और सवालिया लहजे में टिप्पणी की।
अर्शी खान का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें वह पैपराजी से बातचीत करती नजर आ रही है। इस दौरान उन्होंने अपने बयान में बिग बॉस 20 को लेकर बात की। जब उनसे लव गिल, स्काउट और विनर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ट्रॉफी की दौड़ को लेकर अपनी पसंद साफ करते हुए कहा कि अगर जीतना ही है और ट्रॉफी आनी ही है, तो काजी या यंग DSA में से कोई भी जीत सकता है, लेकिन लव गिल के हाथ जीत नहीं लगनी चाहिए। उनकी इस बात से साफ झलकता है कि खेल के समीकरणों को लेकर वह लव गिल के पक्ष में नहीं हैं।
वहीं, जब स्काउट की बात आई तो अर्शी ने सीधे शब्दों में कहा कि वह जीत नहीं पाएगा। रियलिटी शो की बारीकियों और घर के अंदर की चालों को समझने का दावा करने वाली अर्शी के इस बयान ने शो को फॉलो करने वाले दर्शकों के बीच नई बहस छेड़ दी है कि आखिर उन्हें स्काउट की जीत पर इतना संदेह क्यों है?
बातचीत के दौरान अर्शी खान ने लव गिल और स्काउट के बीच के समीकरण और रिश्ते पर भी चुटकी ली। उन्होंने तंज भरे और हैरान अंदाज में पूछा कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है, और साथ ही 'बिग बॉस' के घर के रिश्तों की प्रकृति पर भी इशारा किया। शो में बनने और बदलने वाले रिश्तों को लेकर अर्शी की यह टिप्पणी फैंस के बीच खूब चर्चा बटोर रही है, जहां हर कोई इस बॉन्ड के असली मायने तलाशने में लगा है।
जैसे-जैसे खेल अपने निर्णायक और खत्म होने के पड़ाव की तरफ बढ़ता है, वैसे-वैसे घर के भीतर की रणनीतियां और बाहर के दर्शकों व पूर्व प्रतिभागियों की राय और तेज हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच काश्वी को लेकर भी चर्चाएं और अटकलें गरमाई हुई हैं कि खेल के इस अहम मोड़ और समापन की दहलीज पर उनका रुख व सफर किस दिशा में जाता है। कुल मिलाकर, 'बिग बॉस 20' के इस दौर में बयानबाजी, रिश्तों के सवाल और संभावित नतीजों को लेकर माहौल काफी दिलचस्प बना हुआ है।
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