Nitin Gadkari come The Great Indian Kapil Show rumors: भारतीय राजनीति और मनोरंजन जगत के बीच एक बेहद दिलचस्प संगम देखने को मिलने वाला है। पिछले कुछ सालों से डिजिटल माध्यमों, पॉडकास्ट्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ खुलकर बातचीत करने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, खबर है कि वह कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा के फेमस शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' (The Great Indian Kapil Show) में शिरकत कर सकते हैं। जो नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते प्रसारित होता है। अगर ऐसा होता है तो वह इस शो में शामिल होने वाले पहले मौजूदा कैबिनेट मंत्री बनेंगे।