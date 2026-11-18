कुछ लोगों ने कास्टिंग और क्रिएटिव डायरेक्शन पर भी सवाल उठाए। एक यूजर ने टिप्पणी की, "नहीं, 'डॉ. हाउस' के रोल में नवाज बिल्कुल नहीं जंच रहे। यह बहुत अजीब लग रहा है।" एक और नेटिजन ने कमेंट किया, "यह 'हाउस एमडी' की एक सस्ती देसी कॉपी है, लेकिन नवाज हमेशा की तरह अपना बेस्ट देंगे।" एक यूजर ने यह भी सवाल उठाया, "क्या सच में इन लोगों को लगता है कि हम भारतीयों ने 'डॉ. हाउस' नहीं देखा है?"