फैंस का मानना है कि दीया द्वारा "ऑफेंसिव कैरेक्टर" जैसे शब्दों का इस्तेमाल और नवाजुद्दीन को सीधे टैग करना इस बात का संकेत है कि वह अपनी असल जिंदगी की शिकायत नहीं, बल्कि अपने किरदार के रूप में यह बात कह रही हैं। इस पूरे मामले पर अभी तक दोनों कलाकारों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो दीया मिर्ज़ा को आखिरी बार नेटफ्लिक्स की सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' में देखा गया था, जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी 'तुंबाड 2' और 'डॉ हसन MD' जैसी रोमांचक परियोजनाओं में नजर आने वाले हैं।