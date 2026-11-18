Juhi Chawla On MS Dhoni Retirement: भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल और चहेते कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने IPL से सन्यास ले लिया है। उनके इस फैसले ने सोशल मीडिया पर हर किसी को हैरान कर दिया। क्रिकेट और मनोरंजन जगत से लगातार भावुक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान के योगदान को सराहने वालों में बॉलीवुड अभिनेत्री और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की सह-मालकिन जूही चावला (Juhi Chawla) का नाम भी शामिल हो गया है। जूही ने सोशल मीडिया पर धोनी के नाम एक बेहद प्यारा और पुरानी यादों से जुड़ा संदेश शेयर किया है।