Ramayana Box Office Collection 17 Nov: भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिख रही निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का बॉक्स ऑफिस पर जलवा थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म रिलीज के दो हफ्ते पूरे होने को हैं, लेकिन दुनिया भर के सिनेमाघरों में दर्शकों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, माता सीता के रूप में साई पल्लवी और लंकापति रावण के किरदार में यश की यह शानदार तिकड़ी बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म अब ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1,500 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक मील के पत्थर को छूने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। मंगलवार को भी फिल्म का कलेक्शन शानदार हुआ है। आइये जानते हैं...