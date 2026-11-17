बता दें कि साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अमिताभ बच्चन पर उनके खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने के आरोप लगे थे। इसको लेकर लंबे समय से विवाद होता रहा है। हालांकि, एक्टर ने इन आरोपों का हमेशा खंडन किया है। अब SFJ प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर इस पुराने विवाद को लेकर अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा है और उन्हें 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े आरोपों के लिए जिम्मेदार ठहराने की मांग की है।