‘बुलेटप्रूफ ग्लास भी नहीं बचा पाएगा’, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने दी जान से मारने की धमकी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो कथित शूटर्स को गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान पंजाब के जालंधर निवासी विकास ठाकुर (उर्फ विक्की) और पंजाब के तरनतारन निवासी दीपक सिंह (उर्फ दीप) के रूप में हुई है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों व्यक्ति अलग-अलग, लेकिन संभवतः आपस में जुड़ी योजनाओं का हिस्सा थे, जिनका संबंध दिल्ली के एक व्यवसायी और अमिताभ बच्चन से था। आरोप है कि विकास ठाकुर को दिल्ली में उस व्यवसायी पर गोली चलाने का काम सौंपा गया था। वह इस काम के लिए मुंबई से आया था, जबकि दीपक सिंह को बाद में उसके साथ जुड़ना था।