‘बुलेटप्रूफ ग्लास भी नहीं बचा पाएगा’, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने दी जान से मारने की धमकी

अमिताभ बच्चन के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले तीन अलग-अलग ईमेल भी भेजे गए थे। (फोटो सोर्स: @theassamtribune_official/instagram)
Amitabh Bachchan Death Threats: अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों से जान से मारने की धमकी मिली है। ढिल्लों का दावा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा उसके दो साथियों की हालिया गिरफ्तारी से, मुंबई में इस दिग्गज अभिनेता को निशाना बनाने की उसकी कथित योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में गैंगस्टर ने चेतावनी दी कि विकास ठाकुर और दीपक सिंह की गिरफ्तारी से उसकी योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने दावा किया कि मुंबई में उसके लगभग 200 आदमी एक्टिव और तैयार बैठे हैं। इस पोस्ट में सिख समुदाय के खिलाफ बोलने वालों को भी धमकी दी गई है। इसमें खास तौर पर अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक का नाम लेते हुए चेतावनी दी गई है कि बुलेटप्रूफ ग्लास भी उन्हें नहीं बचा पाएगा।
हालांकि, सोशल मीडिया पोस्ट की सच्चाई और उसमें किए गए दावों की अभी तक साफ तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।
जानकारी के लिए बता दें कि यह धमकी ऐसे समय में आई है, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो कथित शूटर्स को गिरफ्तार किया है। जांचकर्ताओं को शक है कि ये लोग मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर 'जलसा' के बाहर गोलीबारी करने की साजिश में शामिल थे। माना जा रहा है कि इन गिरफ्तारियों की मदद से जांचकर्ताओं को एक और साजिश का पता चला है, जिसमें दिल्ली के एक कारोबारी को जबरन वसूली के लिए गोली मारने की योजना बनाई गई थी।
सोशल मीडिया पोस्ट में ढिल्लों ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। उसने यह भी दावा किया कि जो लोग सिख समुदाय के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वे दुनिया में कहीं भी हों, उन्हें इसका हिसाब देना होगा। बता दें कि पोस्ट में खासतौर पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का जिक्र करते हुए धमकी दी गई है कि चाहे कितनी भी सुरक्षा व्यवस्था क्यों न हो, उन्हें गोली मार दी जाएगी।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो कथित शूटर्स को गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान पंजाब के जालंधर निवासी विकास ठाकुर (उर्फ विक्की) और पंजाब के तरनतारन निवासी दीपक सिंह (उर्फ दीप) के रूप में हुई है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों व्यक्ति अलग-अलग, लेकिन संभवतः आपस में जुड़ी योजनाओं का हिस्सा थे, जिनका संबंध दिल्ली के एक व्यवसायी और अमिताभ बच्चन से था। आरोप है कि विकास ठाकुर को दिल्ली में उस व्यवसायी पर गोली चलाने का काम सौंपा गया था। वह इस काम के लिए मुंबई से आया था, जबकि दीपक सिंह को बाद में उसके साथ जुड़ना था।
यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब पिछले एक महीने में अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित आवास 'जलसा' को लेकर तीन अलग-अलग ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अमिताभ बच्चन जब अपने मुंबई स्थित आवास के बाहर हर हफ्ते अपने फैंस से मिलते हैं, तो उस दौरान भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम साफ देखे जा रहे हैं। 1 नवंबर को, रविवार के दिन प्रशंसकों से मिलने के दौरान अभिनेता 'जलसा' के बाहर बुलेटप्रूफ ग्लास के पीछे नजर आए।
आमतौर पर, बच्चन पहियों वाले एक ऊंचे प्लेटफॉर्म (मंच) पर खड़े होकर प्रशंसकों का अभिवादन करते हैं, जिससे उनके घर के बाहर जमा लोग उन्हें और स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। लेकिन 1 नवंबर को, इस प्लेटफॉर्म को तीन तरफ से कांच से घेर दिया गया था और अभिनेता इसी सुरक्षा ढांचे के पीछे खड़े थे।
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