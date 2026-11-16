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हर्षवर्धन राणे को प्रोड्यूसर ने गिफ्ट की 3.5 करोड़ की कार, एक्टर ने की ‘सनम तेरी कसम 2’ की डिमांड

Harshvardhan Rane Land Rover Defender Gift: 'सनम तेरी कसम' के 2025 में सफल री-रिलीज के बाद, प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने एक्टर हर्षवर्धन राणे को एक 'लैंड रोवर डिफेंडर' गिफ्ट की है। इस कार की कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। राणे ने इंस्टाग्राम पर मुकुट को धन्यवाद देते हुए फिल्म के सीक्वल के लिए भी गुजारिश की।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 16 Nov 2026, 4:03 PM IST

Harshvardhan Rane Land Rover Defender Gift

दीपक मुकुट ने हर्षवर्धन को गिफ्ट की करोड़ों की कार। (फोटो सोर्स: @deepakmukut and @harshvardhanrane/instagram)

Harshvardhan Rane Land Rover Defender Gift: हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन स्टारर फिल्म 'सनम तेरी कसम' को 2025 में फिर से रिलीज किया गया था। फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सोमवार को हर्षवर्धन ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को बताया कि फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने उन्हें एक लग्जरी कार गिफ्ट की है। एक्टर को 'लैंड रोवर डिफेंडर' मिली है, जिसकी कीमत लगभग 3.50 करोड़ रुपये बताई जा रही है। हालांकि, अभी तक सही कीमत का खुलासा नहीं हुआ है।

हर्षवर्धन राणे ने दीपक मुकुट को धन्यवाद दिया

हर्षवर्धन ने दीपक द्वारा कार गिफ्ट करते हुए एक तस्वीर शेयर की और लिखा, "दीपक सर, मैंने कई वादे देखे हैं, लेकिन आप सबसे अलग हैं। आप सच में अपनी बात के पक्के इंसान हैं। सर, पिछले साल जिस तरह मैं आपके ऑफिस (सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट) के बाहर फैंस के साथ 'सनम तेरी कसम' को फिर से रिलीज करने की मांग कर रहा था, ठीक उसी तरह अगले महीने अपने जन्मदिन पर मैं फिर से उनके साथ आपके दरवाजे पर आऊंगा।"

उन्होंने दीपक से 'सनम तेरी कसम 2' के लिए भी मंजूरी मांगी और लिखा कि फिल्म की स्क्रिप्ट और डायरेक्टर का चुनाव प्रोड्यूसर की पसंद से होगा। एक्टर ने अपनी बात खत्म करते हुए पूछा, "सर, क्या आप मुझे और मेरे फैंस को जन्मदिन का यह तोहफा देंगे?"

'सनम तेरी कसम' की री-रिलीज

साल 2025 में, हर्षवर्धन कुछ प्रशंसकों के साथ दीपक के ऑफिस गए और उनसे 'सनम तेरी कसम' को फिर से रिलीज करने का अनुरोध किया। यह फिल्म मूल रूप से 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म को 7 फरवरी 2025 को दोबारा रिलीज किया गया। इसने 4.25 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली और भारत में कुल 33.18 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की। इस तरह, भारत में इसका कुल लाइफटाइम कलेक्शन 42.28 करोड़ रुपये (नेट) और दुनिया भर में कुल कलेक्शन 54.20 करोड़ रुपये (ग्रॉस) हो गया।

'सनम तेरी कसम 2'

'सनम तेरी कसम' की री-रिलीज की सफलता के बाद, इस फिल्म के सीक्वल को लेकर कई खबरें सामने आई हैं। लेकिन, अभी तक इसकी शूटिंग शुरू नहीं हुई है।

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