हर्षवर्धन राणे को प्रोड्यूसर ने गिफ्ट की 3.5 करोड़ की कार, एक्टर ने की ‘सनम तेरी कसम 2’ की डिमांड

Harshvardhan Rane Land Rover Defender Gift: हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन स्टारर फिल्म 'सनम तेरी कसम' को 2025 में फिर से रिलीज किया गया था। फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सोमवार को हर्षवर्धन ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को बताया कि फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने उन्हें एक लग्जरी कार गिफ्ट की है। एक्टर को 'लैंड रोवर डिफेंडर' मिली है, जिसकी कीमत लगभग 3.50 करोड़ रुपये बताई जा रही है। हालांकि, अभी तक सही कीमत का खुलासा नहीं हुआ है।