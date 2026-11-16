रावण की बेटी थी सीता? ‘रामायण’ से काफी अलग है थाईलैंड की रामकियेन, हुए हैं चौंकाने वाले खुलासे

Mata Sita daughter of Ravana story: पूरी दुनिया में इस समय रणबीर कपूर और यश स्टारर रामायण छाई हुई है। फिल्म लगातार बड़े-बड़े रिकॉर्ड बना रही है और ब्लॉकबस्टर फिल्मों को मात दे रही है। जहां एक तरफ देश में रावण और सीता से लेकर राम और लक्ष्मण की कहानियां हमें बताती हैं कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, जिसके बाद राम जी ने रावण को मारा था। लेकिन इसी बीच एक और रामायण की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। जो थाईलैंड की रामकियेन हैं। इसमें सारे किरदार रामायण वाले हैं लेकिन इसकी कहानी बेहद चौंकाने वाली है। इस राष्ट्रीय महाकाव्य में बताया गया है कि रावण ने जिस माता सीता को अगवा किया था वह उन्हीं की बेटी थी। वहीं, एक अलग कहानी है कि माता सीता ने एक्शन सीन किए थे ऐसा क्यों हैं उसका नितेश तिवारी ने कारण बताया है।